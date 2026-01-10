俳優の松平健とタレントのコロッケが１０日、東京・明治座で「松平健✕コロッケ ４５周年特別公演」（１０〜２５日、同所）の初日公演を行った。

数々の座長公演を務める松平と芸能生活４５周年を迎えるコロッケがタッグを組み、時代劇「暴れん坊将軍」とショーの２部構成で行われるエンターテインメント公演。初日を終えた松平は、「すごくいい作品になった。お客さんの盛り上がりにびっくりして、うれしく思っています」と手応えを口にすると、コロッケは「明治座で松平健さんと『暴れん坊将軍』に出るのは、夢のまた夢でした。お正月早々、縁起がいいと思っております」と喜んだ。

今回の共演についてコロッケは、「普通だったらつながってないと思う。異質な組み合わせで、お客さんもどうなるんだろうって思っている。ひたすらにうれしいです」と喜びを爆発させた。松平をモノマネのレパートリーに加えるかと聞かれると、「これだけ見させてもらってますから、こういう感じなのかなっていうのはありますけど、一緒にお仕事をやらせていただいている間はやらないと思います（笑）」と会場の笑いを誘った。

今年の抱負を聞かれた松平は「今年も舞台が多いんですけど、とにかくお客さんに楽しんでいただける舞台、仕事をこれからも健康にやっていけたら」と意気込むと、コロッケは「お客様に対する気持ちは僕も一緒。（昨年２月に手術した）足がいい形で始まったので、うま年ということで、生ま（ウマ）れ変わる年だなと思って頑張りたいと思います」とうなずいた。