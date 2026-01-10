「芸能人は引きが強い」は本当だった！？ さや香の新山が勝負どころで見せたレア役に周囲は騒然、視聴者からも大きな反響が集まった。

【映像】さや香・新山がここぞで見せた“神引き”の瞬間

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第4回が1月3日に放送。

試合終盤、新山は8万点以上のチップを稼ぎ首位。さらに畳みかけたいこの場面では、まず小籔千豊がクラブとダイヤの「KQ」で6000点のコール。新山はスペードとダイヤの「A10」でコールした。岡野陽一がダイヤとハートの「AJ」でこれに参戦。小籔は「ナメとるわ、アホ2人！」と後輩芸人に大勝負をかけるそぶりを見せつつ、苦笑いでフォールド。周囲はズッコケのリアクションでスタジオは爆笑に包まれる。

さらにスタジオが沸いたのは、ボードにダイヤの「5」、ハートの「10」、クラブの「10」が並んだ瞬間。新山のトリップス（スリーカード）が完成した。「うわー！」「マジで新山さんてすごいわ！」「引きが強い！」と大声と拍手が上がった。視聴者も「今日は新山さんきてる」「えええ！これは新山さん！！！」「うーわ引きいい」と大興奮。

「1万8000点！」と自信たっぷりにチップを上乗せする新山。岡野は苦々しい表情を浮かべながら撤退し、新山が3万1500点の特大ポットを獲得した。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）