最大級のK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』が10日、台北にて開催され、 JENNIE（BLACK PINK） がレッドカーペットに登場した。

【映像】貫禄たっぷりのJENNIEのドレス姿（1時間2分頃〜）

『ゴールデンディスクアワード』は、音源部門とアルバム部門の「大賞」を中心に、過去1年間の音源セールスとレコード販売量を評価する、権威と歴史あるK-POPアワード。これまでに東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、BIGBANG、TWICE、BTSなど実力と人気を兼ね備えた数々のK-POPアーティストたちが大賞に輝いた。40周年を迎える今年は台湾の台北ドームにて開催された。

真っ赤なドレスで圧倒的貫禄

JENNIEはシングル「like JENNIE」がMVが2億回再生突破し昨年大きな話題に。また台北でソローアーティストとしてステージに立つのは今回が初だという。

真っ赤なドレスで登場したJENNIEは圧巻の貫禄で報道陣の前に登場、堂々としたポーズを取りながらも、時折チャーミングな笑顔を見せていた。視聴者からは「ビジュ良くて死ぬ」「女王様きた」「最高！」「貫禄やばい」「堂々としてて素敵」「完全にクイーンやな」などの声が上がっていた。

『ゴールデンディスクアワード』にはJENNIEやStray Kids、ENHYPEN、TWS、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONEなど数多くの豪華なアーティストたちが出演、1夜限りのステージを盛り上げる。（第40回 ゴールデンディスクアワード／K WORLDチャンネル）