最大級のK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』が10日、台北にて開催され、LE SSERAFIMがレッドカーペットに登場した。

『ゴールデンディスクアワード』は、音源部門とアルバム部門の「大賞」を中心に、過去1年間の音源セールスとレコード販売量を評価する、権威と歴史あるK-POPアワード。これまでに東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、BIGBANG、TWICE、BTSなど実力と人気を兼ね備えた数々のK-POPアーティストたちが大賞に輝いた。40周年を迎える今年は台湾の台北ドームにて開催された。

カズハのセクシーなドレスに反響

チェウォン、サクラ、ユンジン、カズハ、ウンチェからなるLE SSERAFIMは、昨年念願の東京ドーム公演を成功させたばかり。5人はドレス姿で登場、チェウォンはピンクのドレスに身を包み、サクラ、ユンジン、カズハ、ウンチェはデザイン性の高い純白のドレスで登場。特にカズハのドレスはウエストラインが大きく開いておりセクシーさが際立っていた。

この登場に「綺麗！」「お姫様きた」「さくちゃん、めっちゃ良い」「スタイルよすぎる」「メイクも似合う」「さくちゃん鎖骨綺麗」「脚の長さよ」「ズハ、セクシー」「カズハの布面積小さすぎる！」などの声が上がっていた。

『ゴールデンディスクアワード』にはJENNIEやStray Kids、ENHYPEN、TWS、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONEなど数多くの豪華なアーティストたちが出演、1夜限りのステージを盛り上げる。（第40回 ゴールデンディスクアワード／K WORLDチャンネル）