「週刊文春」が報じたオリックス・山粼颯一郎投手（27）の“プロポーズ成功”報道について、ネット上では多くの祝福コメントが寄せられている。

オリックスの山粼颯一郎投手（本人Instagramより）

石川県加賀市出身の山粼投手は、2016年ドラフト6位でオリックスに入団。190センチの高身長から投げ下ろすストレートが武器で、2022年には球団日本人最速の160キロを記録している。

球団関係者によれば、山粼は昨年12月、ディズニーランドのホテルミラコスタで真っ赤な薔薇の花束を渡してプロポーズを成功させた。お相手は山粼投手のどん底時代を支えた長年の交際相手だという。

“球界No.1イケメン投手”に祝福のヤフコメが相次ぐ

この報道を受けて、Yahoo!ニュースのコメント欄では「球界No.1イケメン投手」への祝福が相次いだ。

「苦労してる頃から支えてくれる存在って良いよね」「それにしても最高のシチュで最高のプロポーズ」「長年お付き合いしていた方なので誠意を示したという事でおめでたい」といった温かい反応が多数見られる。

また来季への期待も高く「来シーズンは活躍して」「無双活躍ほんとに期待する」などの声が上がっている。

オリックスでは、曽谷龍平投手、来田涼斗選手、宮城大弥投手など結婚報道が相次ぐ。ファンからは「皆キャリアハイの成績を上げてほしい」との期待も寄せられている。

