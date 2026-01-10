地域を盛り上げていこうと高校と大学が連携して開発したみやげ物の発表会がおととい（8日）、浅口市で開かれました。

【画像をみる】高校生らが開発した新みやげ「鴨方そうめんフロランタンタルト」「パリポキそうめん」とは？

新たな「みやげ物」として開発された「パリポキそうめん」と「鴨方そうめんフロランタンタルト」です【画像①】。



浅口市鴨方地区の特産品である「そうめん」と、寄島地区の「三ツ山レモン」の果汁と粉末を使用。鴨方高校の生徒が中国学園大学と連携して地域振興に取り組むプロジェクトで誕生したものです。

（鴨方高校3年生 田中優さん）【画像②】

「地域の方が（特産品を）売ろうとしている、知ってほしいという思いでいることを知って、私も何か協力できればいいなという思いで取り組ませていただきました」



この日、鴨方高校で開かれた発表会には、商品開発に協力した地元の人たちも招かれました。2つのみやげ物には、いずれも「そうめん」が使われていて、製麺会社の代表も味には太鼓判を押します。



（最上手延素麺 最上誠さん）

「レモンと麺の具合がちょうどよくておいしいです。浅口のそうめんをとり上げてくださったというのが本当にありがたいと思います」

「パリポキそうめん」には工夫が

「パリポキそうめん」【画像③】には、そうめんを製造する際に廃棄される「バチ」と呼ばれる部分を活用するといった工夫もみられます。



（高校生を指導した中国学園大学 佐々木公之 教授）

「生徒さんが常に言うのはやはり地元浅口市そして鴨方ということに大変こだわっていたのに私は感銘を受けました」



（鴨方高校3年生 田中優さん）

「商品だけを見るのではなくて、その商品を通じて寄島だったり浅口だったりというものをたくさんの人に知ってもらえればいいなと思っています」



高校生たちが地域のことを思いながら開発した新たなみやげ物です。2つの商品は、来月(2月）中旬から下旬にJR岡山駅で販売される予定ということです【画像④】。