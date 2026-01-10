「劇場アニメ ルックバック展」麻布台ヒルズギャラリーカフェでコラボメニュー展開 　

「劇場アニメ ルックバック展－押山清高 線の感情」が2026年1月16日（金）から3月29日（日）まで麻布台ヒルズ ギャラリー（麻布台ヒルズ ガーデンプラザA MB階）で開催。また展覧会開催を記念し、麻布台ヒルズ ギャラリーカフェでは作品の世界観にインスパイアされたコラボレーションメニューが展開される。

【写真】作中に登場した特製クレープも コラボメニューを見る

本展はコミック配信サイト「少年ジャンプ＋」にて発表された藤本タツキ原作『ルックバック』の劇場アニメ作品を題材に、劇場アニメの監督を務めた押山清高自らが主催する展覧会。押山と本作に携わったクリエイターたちが、どのように原作の世界観を紡いでいったか、という点に着目し、マンガ作品がアニメーション作品として昇華されていくまでの軌跡とこだわりを紐解く。

麻布台ヒルズ ギャラリーカフェでは、そうした作品世界の空気や記憶を、“味わう体験”として再構成。作中で藤野と京本が「生クリーム食べに行こうぜ！」と街へ繰り出す、印象的なワンシーンから着想を得た特製クレープをはじめ、物語に登場する喫茶店の情景を思わせるオレンジジュースやコーヒー、さらに原画の線や表情をモチーフにしたラテアートメニューなど、作品へのオマージュを込めたコラボレーションメニューが展開される。一部メニューはテイクアウトにも対応している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）