豆原一成（JO1）初主演映画『BADBOYS -THE MOVIE-』 のBlu-ray＆DVDが2026年2月11日（水・祝）に発売される。

1988年から1996年まで「ヤングキング」（少年画報社 ヤングキングコミックス刊）で連載されていたシリーズ累計発行部数5,500万部を誇る、田中宏による不良漫画『BADBOYS』。映画初主演となる豆原一成（JO1）が主人公の桐木司を演じ、司が一生の絆を築く極楽蝶のメンバーは川中陽二を池粼理人（INI）が、中村寿雄を山中柔太朗が、岩見エイジを井上想良が演じる。

また司が想いを寄せる久美には井頭愛海、「陴威窠斗（BEAST）」の八代目トップで最強の男・段野秀典を兵頭功海が、司が憧れる伝説の不良・村越を青柳翔が、「廣島Night’s（ナイツ）」のトップ・ヒロを岩永丞威が、陴威窠斗（BEAST）のナンバー2で段野を支える高間数俊を大下ヒロトが、ヒロの彼女で久美の良き相談相手となるエリカを山谷花純が演じた。

Blu-rayスペシャル・エディションの特典DISCには、主演の豆原一成（JO1）と共演の池粼理人（INI）の2人によるビジュアルコメンタリーをはじめ、未公開シーンを収録したメイキング映像や舞台挨拶の模様など178分に及ぶ特典映像が収録されている。

また対象店舗にてBlu-ray＆DVDの予約・購入すると、先着特典としてオリジナルアクリルキーホルダーやサイン入りトレカなどがプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）