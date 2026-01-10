ビシェット獲得で大谷翔平と並ぶなら鬼に金棒だが…LAメディアが説いたドジャースの“戦略”とは？「除外は間違いだ」

昨季のワールドシリーズでは大谷からホームランも放ったビシェット。その実力は折り紙つきだ(C)Getty Images

強打の内野手を巡る争奪戦の行方は、いまだハッキリとした答えが出ていない。今オフにFAとなったボー・ビシェットのそれだ。

現在27歳のビシェットは、2025年シーズンに打率.311、94打点、OPS.840の好成績を記録。遊撃、三塁、二塁とマルチに守れることからFA市場における価値は急騰していた。

古巣のブルージェイズとの再契約の可能性も取り沙汰されている中、「獲得候補」とされる球団は枚挙に暇がない。ヤンキース、カブス、フィリーズなどの動静が注目されてきたが、ここにきて有力視されているのが、ドジャースだ。

獲得による利点は小さくない。昨季のドジャース二塁手のOPSは.650とMLB30球団中24位と低迷し、打線の厚みをもたらせなかった感は否めない。ビシェットの主戦場は遊撃手だが、二塁に本格コンバートをさせることで、攻撃力の底上げにもつながる。

無論、競争相手の多さを考えれば、一筋縄ではいかないのは間違いない。ただ、ドジャースが、最大3億ドル（約471億円）規模のメガディールを望んでいるとされるビシェット側にとっても「理想的な相手」となる可能性は小さくない。米メディア『Dodgers Nation』は「フロント陣はスター選手に法外な金額を支払う予定はないとされる」と前置きした上で、好打者獲得の可能性を推察している。