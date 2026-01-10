ファッション誌『VERY』で人気を博したモデルの大桑マイミさんは1月9日、自身のInstagramを更新。美人娘＆イケメン息子の顔出しショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：大桑マイミさん公式Instagramより）

【写真】美人娘＆イケメン息子の顔出しショット

「2人共かわいい」

大桑さんは「2026年がはじまった。今年も宜しくお願い致します」とつづり、5枚の写真と1本の動画を投稿。新年のあいさつと共に、娘と息子の顔出しショットなどを披露しています。1枚目は娘の美しい顔立ちが際立ち、まるで映画のワンシーンのような洗練された雰囲気です。2枚目は娘と息子の自然体のツーショットで、美男美女のきょうだいが並ぶ姿はファッション誌から飛び出してきたかのよう。

また、「とても苦しい12月を経て、脱皮。悲しみや寂しさが感謝に変わりますように」と現在の心境を明かしています。大桑さんは2025年12月に蜂窩織炎（ほうかしきえん）を患い入院。その経験を振り返り、前向きな思いをつづりました。

ファンからは、「やんちゃ姫〜美人さーんに成長されてますね　マイミさんがすっかりマミーに!!変わらず、可愛いよーって!思いますっ」「2人共かわいい」と、絶賛の声が集まっています。

入院中の様子を披露

2025年12月5日には「蜂窩織炎にかかり、二週間ほど入院していましたが、本日ようやく退院いたしました」と、娘と息子のツーショットを公開していた大桑さん。大変な12月だったようです。(文:中村 凪)