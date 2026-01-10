¤«¤±¤ª¤Á¡¦ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡ÖÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î»°½½Ç¯»Ë¡×¡ÚÂè5²ó¡Û ¡ÖÀÄ½Õ¤Ç¤¤ë¹â¹»¡¿¹â¹»»þÂå¡¡×
¡ä¡ä¡ÖÃæ³Ø»þÂå¡¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤«¤±¤ª¤Á¤ÎÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤À¤Ê¤ó¤ÆÂç¤½¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡×¤ÎÄêµÁ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÂÎ½Å¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤Î¤«¡©
Wikipedia¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤È¤Ï¡¢ÃËÀµÚ¤ÓÃË»Ò¤¬¤â¤Ä¤È¤¤¤¦¡Ö¶¯ð×¤µ¡¢í÷¤·¤µ¡¢Í¦´º¤µ¡¢¹¥ÀïÀ¡¢ÉãÀÀ¡¢¼Ò²ñÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼Á¤ò´ðÁÃ¤È¤·¤¿»×ÁÛ¤ä¿®¾ò¡¢¹ÔÆ°¡¢ÃÎÀ¡¢³°¸«Åù¤ÎÃË¤é¤·¤µ¤ò¼¨¤¹¸ÀÍÕ¡Ä¡Ä¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢Àï¤¤¤ò¹¥¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»¤ÏÃÏ¸µ°¦ÃÎ¸©¤Î¤½¤³¤½¤³¤Î¿Ê³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø¤ÎÀ®ÀÓÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¾å¤Î¹â¹»¤Ë¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Ê³Ø¤·¤¿¹â¹»¤¬¡Ö¤«¤Ê¤êÀÄ½Õ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦±½¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê±½¤À¤±¤Ç¿Ê³ØÀè¤òÊÑ¤¨¤ë¼«Ê¬¤â¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ó¤Ê¤ËÃæ³Ø»þÂå¤Ë¿§¡¹Äü¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡ÊÂè4²óÏ¢ºÜ»²¾È¡Ë¡¢·ë¶ÉÄü¤á¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î±ýÀ¸ºÝ¤Î°¤µ¤òÉ½¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤«¤½¤â¤½¤â¡Ö¤«¤Ê¤êÀÄ½Õ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤âº£»×¤¦¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤Ç¤âÀÄ½Õ¤Ç¤¤ëËâË¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë³Ø¹»¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¾¯¤·¤Ç¤â²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£
¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï¥É¥é¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ú²»Éô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤»¤º¡¢¥¥Ä¥¤ÅØÎÏ¤Ê¤ó¤Æ¤»¤º¤Ë¡¢¤½¤³¤½¤³ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Èà½÷¤âºî¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê¹â¹»À¸³è¤ò¤æ¤ë¤æ¤ëÁ÷¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹â¹»À¸³è¤Ï¤½¤ó¤ÊÍýÁÛ¤È¤ÏÄø±ó¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Ç1¿Í¤À¤±Ä«Îý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢Èà½÷¤¬¤Ç¤¤ë¤É¤³¤í¤«Éô³è½ª¤ï¤ê¤ËÉôÆâ¤ÎÃË»ÒÆ±»Î¤ÇæêÌç¤ò¸«¤»¹ç¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¹â¹»À¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤ÎµÕ¹Ô¤¯¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¤È¤¤¤¦¤«¡ÖÃË»ÒÆ±»Î¤ÇæêÌç¤ò¸«¤»¹ç¤¦¡×¤Ã¤Æ¡ÖÈà½÷¤Ç¤¤ë¡×¤«¤é°ìÈÖÎ¥¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤«¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡¦¥é¥°¥Ó¡¼Éô
¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¼«Ê¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó·Ú²»Éô¤ËÆþ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¥Ý¥Ã¥¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤«¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ·Ú²»Éô¤ÇÌÜÎ©¤È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¬¡¢Æþ³Ø¼°¤ÎÆü¤ÎÉô³è´«Í¶¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Î¾åµéÀ¸¤Ë¥Ñ¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«»ö¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¤ª¤À¤Æ¤é¤ì¤¿Î®¤ì¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ËÆþÉô¡£
»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤é½Ð¤¿¤Ç¼«Ê¬¤¬¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¡£¡ÖÀÄÌÚ¤¬²¼¼ê¤¹¤®¤ë¤«¤éÉé¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±Ä«Îý¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¶¤Î¥Ý¥Ã¥¡¼ÊÁ¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬µã¤¤¤Æ¤ë¤è¡£
¤â¤¦´°Á´¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Çíµ¤¡¢¤¤¤äíµ¤¯¤É¤³¤í¤«¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤Æ¥À¥Ã¥·¥å¤·¤À¤¹¤°¤é¤¤¤Î¹â¹»À¸³è¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸À¤Ã¤Æ¤â¡ÖÀÄ½Õ¤Ç¤¤ë¹â¹»¡×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«¼è¤êÊÖ¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¡¦¹â¥¹¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯
¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼Êì¹»¤¬¡ÖÀÄ½Õ¤Ç¤¤ë¹â¹»¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¹â¹»¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ê³Ø¹»¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢À¸ÅÌ¼çÂÎ¤Ç¹Ô¤¦²Ý³°³èÆ°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µåµ»Âç²ñ¡¢ÂÎ°éº×¡¢Ê¸²½º×¤¬¤«¤Ê¤êÀ¹¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¸ÅÌÆ±»Î¤ÇÍí¤àµ¡²ñ¤ÎÂ¿¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¡Ö¹â¸¶¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¢¹â¥¹¥¯¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë±óÂ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÎý½¬¤·¤Æ¤½¤³¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¹â¥¹¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÊÌ¤ì¤ë¤À¤í¡¢¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¾¯¤·´üÂÔ¤·¤Æ¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹Ô¤¤Î¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÀÄÌÚ¤Î»äÉþ¤¬¥À¥µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤È¤«Çã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ç¾ðÊó½¸¤á¤¿¤ê¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£
¥À¥ó¥¹¤â½÷»Ò¤¿¤Á¤È¥¤¥±¤Æ¤ëÃË»Ò¤¬¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤Æ¡Ê¤½¤Î²ñµÄ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡Ë¡¢¤½¤ì¤òÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤º¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Î¶Ê¤òÍÙ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃË»Ò¤¬½÷»Ò¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥¥ã¡¼¥¥ã¡¼¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤À¤±¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡£
¤¢¤È¡¢Ìë¤ËÉô²°¤Ç½÷»Ò¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¹â¥¹¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¥Ñ¥ï¡¼¤Ç°ú¤µ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃË»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¹â¥¹¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤À¤í¡£
¢£¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯Ä¹
Â¾¤ËÊì¹»¤Î¹»É÷¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯Ä¹À©ÅÙ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥í¥Ã¥¯Ä¹¤È¤Ï¡¢ÂÎ°éº×¤äµåµ»Âç²ñ¤Ê¤É¤Î3³ØÇ¯¹çÆ±¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»þ¤Ë¡¢1Ç¯2Ç¯3Ç¯¤ÎÆ±¤¸¥¯¥é¥¹Æ±»Î¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î3¥¯¥é¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯Ä¹¡×¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯Ä¹¤Ï¥â¥Æ¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë»Ñ¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÎÏ¡¢µÞ¤ËÁ°È±¤ò¥Ô¥ó¤ÇÎ±¤á¤À¤¹¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÂº·É¡¢½÷»Ò¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯Ä¹¤Ï¥µ¥Ð¥µ¥Ð·Ï¤ò±é½Ð¤·¤Ä¤Ä¤âÍ¾Íµ¤ÇÈà»á¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Â¿ÌÌÀ¡¢¤Þ¤À¹â¹»À¸¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¿ÍÀ¸¾¡¤ÁÁÈ¤Ç¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÍèÀ¤Î¹â¤µ¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÀ¼¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¹¢¤Î¶¯¤µ¡¢ÂçÀª¤ÎÁ°¤Ç¤½¤³¤½¤³¤Î¥®¥ã¥°¤ò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¡¢Ê¿µ¤¤Ç²¼¤²¥Ñ¥ó¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Â¹ø¤Î¶¯¤µ¡£
¤É¤ì¤â¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¡¢³Ø¹»¤Î¾ÝÄ§¤ß¤¿¤¤¤Ê¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯Ä¹¤òÉ®Æ¬¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¬¤Û¤ÜÁ´°÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê±¢¥¥ã¤Î¤¯¤»¤ËÅÊ¤ß¶¯¤¤¤ä¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯Ä¹°Ê³°¤Ï¥«¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯Ä¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÈà½÷¤òºî¤ë¤Î¤âÄü¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀÄ½Õ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤âÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤âº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ÊÌ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯Ä¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í§¿Í
¹â¹»À¸³è¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢Ãæ³Ø¤Îº¢¤ÎÍ§Ã£¤¬¥â¥Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¤¹¤´¤¯ÃÖ¤¤¤Æ¤«¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸Ãæ³Ø¤«¤éÆ±¤¸¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¤ª¤½¤é¤¯10¿Í¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤Ë¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ËÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤Í§Ã£¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»Ò¤È¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë°ì½ï¤Ë´Ä¶°Ñ°÷¤ËÆþ¤ê¡¢ËèÆü³Ø¹»¤ÎÃëµÙ¤ß¤Ë½¤¤À¸¥´¥ß¤ò±¿¤Ó¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¸ø±à¤Ç°ì½ï¤Ë¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²È¤¬¶á½ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Ï°ì½ï¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ÇÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éô³è¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ï°ì½ï¤Ëµ¢¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î»Ò¤Î´éÌÌ¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤À¤È¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤â¤¦¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¾ï¤Ë½÷»Ò¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï²¼¤äÆ»¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿»þ¤â¸þ¤³¤¦¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Âç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ÊÃæ³Ø¤Î»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡ÖŽ³Ž½¡Ä¡Ä¡×¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¢¤¤¤Ä¤âÅÓÃæ¤«¤éÁ°È±¤ò¥Ô¥ó¤ÇÎ±¤á½Ð¤·¤¿¤Ê¡ª
Í¾Íµ¤Ç²Ä°¦¤¤Èà½÷¤âºî¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¶µ²Ê½ñ¤òËº¤ì¤¿»þ¤ËÊÌ¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¼«Ê¬¤Ë¶µ²Ê½ñ¤ò¼Ú¤ê¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¼«Ê¬¤Ï¶µ²Ê½ñ¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤Íî½ñ¤¡Ê¤¿¤·¤«¡¢²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂÎ¤òº½¾Ã¤·¤Ç¾Ã¤·¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢É¨¤«¤é´é¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤Î°¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤³¤Î³¨¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À·Ï¡×¤ÎÍî½ñ¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»Í¥³¥ÞÌ¡²è¤È¤«¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¿¤«¤â¡Ë¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë»þÅÀ¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡Ë¡£Íî½ñ¤¤À¤é¤±¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¤Þ¤¢Í§Ã£¤À¤·¤¤¤¤¤«¤È»×¤Ã¤ÆÂß¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¥¯¥é¥¹¤ÇÍî½ñ¤¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤¿¤é¤½¤ÎÍî½ñ¤¤¬¥¯¥é¥¹¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¦¥±¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¼ø¶È¸å¤Ë¥¯¥é¥¹¤ÎÍÛ¥¥ã¤ä½÷»Ò¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¶µ²Ê½ñ¤òÊÖ¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤Íî½ñ¤¤ò½ñ¤¯¿Í¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È³ä¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
°ì½Ö¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é³Ø¹»À¸³èµÕÅ¾¤¢¤êÆÀ¤ë¤¾¡ª¡×¤È´¿´î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤¿¥¯¥é¥¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤½¤Î»þ¤ÎÈ¿±þ¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¡Ä¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤«¡Ä¡Ä¡×
³Î¼Â¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤½¤½¤¯¤µ¤Èµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤°¤é¤¤¡£
¤ä¤Ï¤ê¸«¤¿ÌÜ¤äÎ©¤Á»Ñ¡¢ÌÜ¤Ä¤¡¢È±·¿¤ò¸«¤Æ¡Ö¥¤¥±¤Æ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬³ÎÄê¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤¤¤Ä¤È¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î³Ø¹»¤ÇÀÄ½Õ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¤³¤È¤¬Á°Äó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²¶¤á¤Á¤ã¥¤¥±¤È¤«¤¹¤´¤¯¸«¤Æ¤¿¤±¤É¤Ê¡£
¢£¡¦¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¿¨¤ë¡©¡×
ÃË»Ò¤Ï¡Ö´é¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¸Â¤ë¡Ë¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤¬´ðËÜÅª¤Ë¥¯¥é¥¹¤Î¾å°ÌÁØ¤ËÆþ¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷»Ò¤Ï¥À¥ó¥¹Éô¤¬´°Á´¤Ëµí¼ª¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÂ¦¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¯¥é¥¹¤ÎÄìÊÕÃæ¤ÎÄìÊÕ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¡ÊµÕ¥À¥ó¥¹Éô¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹Éô¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÅÙ¤À¤±ÏÃ¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¤ÎµÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹Éô2¿ÍÁÈ¤¬Íè¤Æ¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¿¨¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÏµÞ¤¹¤®¤ÆÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡ÖŽ´¡Ä¡ÄŽÁŽ®¡¢Ž¿ŽÝŽÅ¡¢Ž´Ž¯¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¥ç¥É¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¥À¥ó¥¹Éô¤Î2¿Í¤«¤é¡Ö¥¥â¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ìÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¶¤ÏÀÄ½Õ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢º£¤Ç¤â¤â¤·°ìÅÙ¤À¤±²áµî¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÌÂ¤ï¤º¤³¤Î»þ¤ËÌá¤ê¡¢¿¨¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µÕ¥À¥ó¥¹Éô¤òÃ¦µÑ¤·¤Æ¹â¥¹¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
