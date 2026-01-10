吉本新喜劇・佑希梨奈、再婚を報告 お相手は一般男性「友人から人生のパートナーとして」
吉本新喜劇などに出演する佑希梨奈が10日、自身のインスタグラムで再婚を報告した。
【写真】夫婦ショットも…佑希梨奈の再婚報告
投稿で、新年のあいさつの後、「ご報告」とし、「突然の、しかも私事で恐縮では御座いますが この度、かねてから友人関係でした一般男性の方と、再婚致しました」と絵文字を添えて伝えた。
続けて「友人から人生のパートナーとして、二人で支え合い、力を合わせ、笑顔いっぱいの幸せな家庭を築いていきたいと思います」とつづり、「本年も、どうぞ宜しくお願い申し上げます」と締めくくった。
佑希は大阪府出身。吉本新喜劇のほか、舞台『佐賀のがばいばあちゃん』『吉幾三公演』やドラマ『リセット』（ytv、2009年）、『カレ、夫、男友達』（NHK、2011年）などに出演した。
【写真】夫婦ショットも…佑希梨奈の再婚報告
投稿で、新年のあいさつの後、「ご報告」とし、「突然の、しかも私事で恐縮では御座いますが この度、かねてから友人関係でした一般男性の方と、再婚致しました」と絵文字を添えて伝えた。
続けて「友人から人生のパートナーとして、二人で支え合い、力を合わせ、笑顔いっぱいの幸せな家庭を築いていきたいと思います」とつづり、「本年も、どうぞ宜しくお願い申し上げます」と締めくくった。
佑希は大阪府出身。吉本新喜劇のほか、舞台『佐賀のがばいばあちゃん』『吉幾三公演』やドラマ『リセット』（ytv、2009年）、『カレ、夫、男友達』（NHK、2011年）などに出演した。