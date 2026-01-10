ヨンア、美背中ざっくりワンピ姿に絶賛の声「夜景より綺麗」「女神様降臨」
【モデルプレス＝2026/01/10】モデルのヨンアが1月8日、自身のInstagramを更新。背中部分が開いたワンピースから美しいスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳モデル「綺麗すぎる」美背中大胆見せ
ヨンアは「今日のYouTubeヨンアTVでは10年前に住んでたシンガポールに久しぶりに行ってきました」と自身のYouTubeチャンネルを更新したと報告し、シンガポールの夜景とのショットを公開。背中部分がざっくりと開いた白のワンピースから美しい背中とスタイルを披露した。ほかにも、シンガポール旅行中の友人との2ショットやレストランのショットなども披露している。
この投稿にファンからは「華やかで素敵」「背中が綺麗すぎる」「夜景より綺麗」「女神様降臨」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
