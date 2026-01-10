なごみ、ミニスカ冬コーデで圧巻ランウェイ「美人すぎる」「スタイル完璧」【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】25歳美人YouTuber、ミニスカ姿で圧巻ランウェイ
なごみはベージュのジャケットにレースのミニスカートを合わせた冬らしいコーディネートで登場。圧巻のオーラを振りまいたランウェイを受けて、ネット上では「美人すぎる」「可愛い」「スタイル完璧」「なごみちゃんになりたい」といった声が集まっている。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳美人YouTuber、ミニスカ姿で圧巻ランウェイ
◆なごみ、ミニスカ冬コーデで圧巻ランウェイ
なごみはベージュのジャケットにレースのミニスカートを合わせた冬らしいコーディネートで登場。圧巻のオーラを振りまいたランウェイを受けて、ネット上では「美人すぎる」「可愛い」「スタイル完璧」「なごみちゃんになりたい」といった声が集まっている。
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】