前田公輝、青髪に電撃イメチェン「息を呑む美しさ」「最強に似合う」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/01/10】俳優の前田公輝が1月8日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳人気俳優、悶絶級にかっこいい青髪姿
前田は青い丸の絵文字を添え、写真を複数枚投稿。普段の黒髪とは雰囲気がガラリと変わる青髪姿を公開した。黒いジャケットに黒いパンツを合わせたオールブラックのコーディネートで青い髪が映えている。
この投稿にファンからは「息を呑む美しさ」「最強に似合う」「カッコよすぎて悶絶」「青い髪がこんなに似合う人がいるなんて」「センス良すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆前田公輝、青髪で雰囲気ガラリ
◆前田公輝の投稿に反響
