フリーアナウンサーの中村江里子（56）が10日までに自身のブログを更新。新年早々、ESTA（電子渡航認証システム）申請でパニックに陥ったことを明かした。

「私が悪いのですが…」と題したブログを更新。今年から米国の大学に進学する息子の入寮準備などのために、ESTAを申請しようとしたことを報告した中村。日本語で申請するサイトを探し、「パスポート情報やその他の情報を入力し、確認事項にチェックを入れて、支払いページに進みました。すると160ドルと表示」された。

おかしいと思いながらもカード情報を入力。「銀行のアプリで確認をして、アプリのボタンまでOKと押してしまったのですが・・・すぐその後、銀行サイドが支払い拒否をしました」と銀行から支払いを拒否されたことを明かした。

ここで、ようやく前回のESTAの記録を見て、金額の差に気づいた中村。「銀行は支払い拒否をしてくれているし、詐欺にはあっていない。というか・・あっているけど、被害にはあっていない。大丈夫、大丈夫」と言い聞かせた。

翌日、オフィシャルサイトで申請を無事完了させたが、週明けに知らない電話から何度も着信が。出ると、相手は銀行で「マダム、136.45ユーロの支払いをされましたか？」「5回にわたって、誰かがあなたのカードを使用しようとしていました」と不正アクセスされたことを伝えられた。

ESTA申請の話をすると、「詐欺ですね、すぐにカード停止の手続きをしましょう」と言われ、そのカードはすぐに停止されたという。子供たちにも怒られ、反省。「詐欺にはあったけど、被害はなかった！！なんてお気楽に思っていた自分が情けない」と嘆き、「本当に気をつけてくださいね」と呼びかけた。

中村は元フジテレビのアナウンサーで、00年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚。パリに在住し、昨年から期間限定でイタリア・ミラノに住んでいる。04年に第1子長女、07年に第2子長男、10年に第3子次女を出産している。