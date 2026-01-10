ÅÄÃæ´õ¼Â¤Ï2¶è¡¢¾®ÎÓ¹áºÚ¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼9¶è¤Ë¡¡Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼È¯É½
¡¡¢¡Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡¦³«²ñ¼°¡Ê10Æü¡¢µþÅÔ»ÔÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡11Æü¤ÎÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¤ËÎ×¤à47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Á¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ëÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï2¶è¡Ê4¥¥í¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ï¸á¸å0»þÈ¾¹æË¤¡£
¡Ú½ÐÁö¥ª¡¼¥À¡¼¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û
¡¡1¶è¡Ê6¥¥í¡Ë¤Ï·²ÇÏ¤ÎÉÔÇËÀ»°áÍè¡Ê»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¤äÀéÍÕ¤ÎÏÉ¸«°´º»¡Ê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¡¢Ä¹ºê¤Î¿¹ÃÒ¹á»Ò¡ÊÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¤é¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£ºÇ½ª9¶è¡Ê10¥¥í¡Ë¤Ë¤ÏºòÇ¯9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¦ÅìµþÂç²ñ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç7°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿¾®ÎÓ¹áºÚ¡ÊÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¤¬ÆÁÅçÂåÉ½¤ÇÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò1Ëü¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤ÎÀÐÀî¡¦¸ÞÅçè½Çµ¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¤âÁö¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¤«¤é¤Ï2024Ç¯7¶è¡Ê4¥¥í¡Ë¤Ç¶è´Ö2°Ì¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿µÜ¸¶¤Ê¤Ê²Â¤ò1¶è¤ËÃÖ¤¯¤Ê¤É¡¢ºò½©¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁÂÐ¹»Áª¼ê¸¢¤Ç8°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿Ê¡²¬Âç¤Î¼çÎÏ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£ºòÇ¯12·î¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÃÞ»ç½÷³Ø±à¤ÈËÌ¶å½£»ÔÎ©¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÆþ¤ê¡¢5Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÆþ¾Þ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£