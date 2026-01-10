49ºÐ´Ñ·î¤¢¤ê¤µàÉ¨¤Ï¤ë¤«¾åá¥Þ¥¤¥¯¥í¥ß¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÁûÁ³¡ÖÊÌ³Ê¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¡×¡Ö¤«¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤³¤è!!!!!!¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ç¤ÏÃæ¡¹¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡Ö¤â¤Ã¤ÈµÓ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ(49)¤¬àÉ¨¤Ï¤ë¤«¾åá¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤â¥Ç¥Ë¥àLover¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤È½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJOURNAL STANDARD¡×¤È¡ÖLEVI¡ÇS®︎¡×¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿LEVI¡ÇS®¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥Ç¥Ë¥à¤Î¿·ºî¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë♡ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡£¥Ê¡¼¥¹¤Î¤ª»Å»ö¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¤«¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤³¤è!!!!!!¤¢¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï²¿²ó»ä¤¿¤Á¤ò¹û¤ì¤µ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Á¾Ð¡×¡ÖÊÌ³Ê¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¡×¡ÖÁÇÅ¨¡ª¤º¤Ã¡¼¡¼¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈµÓ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡4ºÐ¤«¤éCM¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Ç»ÒÌò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿´Ñ·î¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿°ìÊý¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£