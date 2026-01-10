大家志津香、月に20万円の趣味を告白 海外遠征も…マックス80万円つぎ込みに夫「知らなかった」
元AKB48のメンバーでタレントの大家志津香（34）と、俳優の岩田玲（36）夫妻が、9日放送のフジテレビ系『スターの家計簿、見直します。』に出演。大家が、
【写真】大家志津香＆俳優の岩田玲、夫婦2ショット（2枚目）
お互いの「家計簿」を比べることに。岩田の家計簿を見た吉村崇（平成ノブシコブシ）は「なんだろう、この味気のない…」とぽつり。大家は「一緒に生活している身としては納得」などと話した。
続いて大家の家計簿に「ポーカー代20万円」という項目に注目。大家は「日本アミューズメントポーカーといって、お金を賭けないポーカー屋さんが。コインゲームと同じような」「それのエントリー費が1回5000円とかするんで」と説明した。
ここでVTRで海外の大会に出演している様子が放送された。「これは昨年8月の韓国の大会で、エントリー費は5万円。でも一番安い」と話し、「メインイベントになると100何十万円とか」と加えた。
さらに「海外に行くと、最低でも5万円のエントリー費。1日2日では帰って来ないので、トーナメントって何十日ってやっているので、その交通費、宿泊費とか。やるとそのポーカー代がかなりかかっちゃうんですよね」「かなり少ない方」「ポーカーやっている人の中では、めちゃくちゃ堅実にポーカーをやっている方だと思います」と説明した。
岩田は「最初、すごい驚いたんです。20万円という額を趣味で使うことに」としつつ、「負けて号泣したのを見て、泣けるほど真剣になっているならしょうがない」と理解したという。
吉村から「マックスでいくら使ったんですか？」と聞かれは大家は「80万円くらい」と告白。すると岩田が「えっ…？」「知らなかったです」と驚いた。
大家がいくら使ったか、岩田は「勝った時は言うんですよね。なのでいくら使っているかはわからない」と説明。交通費などを節約して成田空港からLCCを使って移動するのを知っているため、「そのぶんの助けようかなと思って5万円とか渡したりするんですよね」と話したが、大家は「エントリー費に使いました」とばっさり答えていた。
【写真】大家志津香＆俳優の岩田玲、夫婦2ショット（2枚目）
お互いの「家計簿」を比べることに。岩田の家計簿を見た吉村崇（平成ノブシコブシ）は「なんだろう、この味気のない…」とぽつり。大家は「一緒に生活している身としては納得」などと話した。
続いて大家の家計簿に「ポーカー代20万円」という項目に注目。大家は「日本アミューズメントポーカーといって、お金を賭けないポーカー屋さんが。コインゲームと同じような」「それのエントリー費が1回5000円とかするんで」と説明した。
さらに「海外に行くと、最低でも5万円のエントリー費。1日2日では帰って来ないので、トーナメントって何十日ってやっているので、その交通費、宿泊費とか。やるとそのポーカー代がかなりかかっちゃうんですよね」「かなり少ない方」「ポーカーやっている人の中では、めちゃくちゃ堅実にポーカーをやっている方だと思います」と説明した。
岩田は「最初、すごい驚いたんです。20万円という額を趣味で使うことに」としつつ、「負けて号泣したのを見て、泣けるほど真剣になっているならしょうがない」と理解したという。
吉村から「マックスでいくら使ったんですか？」と聞かれは大家は「80万円くらい」と告白。すると岩田が「えっ…？」「知らなかったです」と驚いた。
大家がいくら使ったか、岩田は「勝った時は言うんですよね。なのでいくら使っているかはわからない」と説明。交通費などを節約して成田空港からLCCを使って移動するのを知っているため、「そのぶんの助けようかなと思って5万円とか渡したりするんですよね」と話したが、大家は「エントリー費に使いました」とばっさり答えていた。