日本海側を中心に大雪や猛吹雪となりそうです。特に午後は大雪のピークとなり、積雪が急増するでしょう。東北の山沿いの多い所では、一気に1メートル近く積雪が増えるおそれがあります。西日本や北日本は、太平洋側でも大雪のおそれがあるため、車の運転に注意が必要です。関東は平野部は晴れますが、北部山沿いは大雪となる見込みです。

あすの気温です。全国的にきょうより低く、寒さが厳しくなるでしょう。最高気温は西日本でも一桁の所がほとんどの予想です。また、広い範囲で風が強く、気温の数字よりも寒く感じられそうです。東京の最高気温は14℃の予想ですが、夕方以降は急速に冷えるため、ご注意ください。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：3℃ 釧路：6℃

青森 ：4℃ 盛岡：4℃

仙台 ：8℃ 新潟：6℃

長野 ：6℃ 金沢：5℃

名古屋：7℃ 東京：14℃

大阪 ：8℃ 岡山：6℃

広島 ：6℃ 松江：3℃

高知 ：9℃ 福岡：7℃

鹿児島：10℃ 那覇：18℃

週間予報です。日本海側は、あさって成人の日にかけても大雪が続く見込みで、交通障害などに警戒が必要です。なだれや落雪にも注意してください。太平洋側は晴れる日が多く、空気の乾燥も進むでしょう。火曜日以降はいったん寒さのゆるむ所が多い予想です。