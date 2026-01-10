元AKB48でタレントの大家志津香（34)が9日深夜放送のフジテレビ「スターの家計簿、見直します。」（土曜深夜1・20）に出演。夫婦の収入について語った。

この日は夫で俳優の岩田玲とそろって登場。互いの給料を把握しているかと問われた岩田は「毎月給料日になると、“しーチャンス”っていう、自分の給料の前後1万円だったら、1万円プレゼントゲームがあるんですよね」と大家の給料を当てるゲームを課されると打ち明けた。

MCの「平成ノブシコブシ」吉村崇は「根っからのギャンブラーですね」とあきれたが、大家は「だから必然的に私の給料は知っているっていう。家計簿がどうで教えているとかじゃなくて、ゲームのために教えている」とぶっちゃけた。

夫の給料を知っているかとの問いには「知らないですよ。聞いたことがない」ときっぱり。「全然気にならないです」と平然と話した。

見せたくないのかと聞かれた岩田は「そうですね。夫婦とは言えども貯金額までは…。借金はしてないよっていうことを」と回答。吉村も「分かる。俺も見せたくない」と同調した。