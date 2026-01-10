女性射殺に関与したICE捜査官が昨年6月、車に腕を挟まれ引きずられる様子を捉えた画像/US District Court for the District of Minnesota via CNN Newsource

（CNN）今週、米ミネアポリスで移民税関捜査局（ICE）の捜査官が車の中にいた37歳の女性を射殺した事件については、その経緯に関する疑問がますます深まっている。そうした中、この捜査官が以前に味わった経験が、本人の対応や受けてきた訓練と同様に議論の的となるかもしれない。捜査官にとってその経験は、トラウマ（心的外傷）となりかねないものだった可能性がある。

今回の事件で被害者となったレネ・グッドさんを射殺する数カ月前の昨年6月、当該のICE捜査官は、交通違反で停車させられた容疑者が車で逃走した際に、腕を車の後部窓に挟まれた。容疑者は捜査官を約90メートル引きずり、腕と手に怪我（けが）を負わせた。

捜査官が7日にグッドさんと対峙（たいじ）した際、この時の経験がどれほど影響を与えたかは判然としない。しかし法執行の専門家はCNNに対し、上記の引きずり事件が捜査官の意思決定に影響を与えた可能性があると語った。ただし、このような経験がどのような形で法執行に影響を及ぼすかは各捜査官で異なるという。

元ICE長官代行のジョン・サンドウェグ氏は、当該の捜査官について、車両の運転席に座るグッドさんに向けて発砲する直前、6月の事件を思い出していたのかもしれないと述べた。

「どの捜査官も皆それぞれの経験を持つ。それは彼らにとって切っても切れないものになる」と、サンドウェグ氏はCNNに語った。「当該の捜査官が味わったことを実際に経験していたら、それはあなたの思考にも影響を与えるだろう」

バンス副大統領は8日、6月の事案について記者団に言及。それがグッドさんに対する捜査官の反応に影響を与えた可能性を示唆した。連邦当局はグッドさんがICE捜査官に対して、車両を武器として使用したと非難している。

「彼（捜査官）については、誰かが車で突っ込んでくることに対して少々敏感になっていると考えられないだろうか」。バンス氏はそう問いかけた。

州および地方当局は、映像にも記録されたこの発砲を正当防衛だったとする主張に異議を唱えている。しかし9日、捜査官が撮影した別の映像が公開されると、国土安全保障省（DHS）はその内容が自分たちの主張を裏付けていると指摘。捜査官の行動を擁護する論点を強めるものだと述べた。

「映像は、DHSがこれまで一貫して主張してきたことを裏付ける。つまりこの人物（グッドさん）は法執行を妨害し、車両を武器にして連邦法執行官を殺害するか、または身体的な傷を負わせようとした」。DHSのマクラフリン次官補はそう述べた。「当該の捜査官は自身の命と同僚の命に不安を覚え、正当防衛で行動した。米国民はこの映像を自分の目と耳で確かめ、自ら判断すればいい」

しかし結局のところ、自動車の窓に腕を挟まれ引きずり回された昨夏の経験による後遺症がどのようなものだったかは、当該の捜査官本人にしか分からない。DHSによるとこの捜査官は、ICEの国外退去措置を担当する捜査官として10年以上勤務した経験豊富な人物とされる。

国土安全保障捜査局（HSI）サンアントニオ支局を統括した経歴を持つジェリー・ロビネット氏は、捜査官への影響は人によって異なると指摘。自身も以前銃撃事件に関与したことがあるとした上で「影響の度合いは人それぞれだ。必要に応じて医療的・心理的支援を受けることができる。重ねて言うが、人によって影響は千差万別だ」

捜査官は「命の危険を感じた」

捜査官に影響を及ぼした可能性のある暴力的な衝突が発生したのは2025年6月17日。当該の捜査官（裁判記録ではジョナサン・ロス捜査官と特定）と他の連邦捜査官らは当時、滞在許可証を持たない移民の男1人を拘束しようとしていた。事件に関わった連邦捜査局（FBI）捜査官が作成した法廷宣誓供述書によると、この男は22年に10代の親族への性的虐待の罪で起訴されていた。

DHSの高官は、上記の事件に今週グッドさんを射殺した発砲事件の捜査官と同じ人物が関与していたことを確認した。法廷宣誓供述書にはロス捜査官の名前は記載されておらず、ICEの執行・強制退去業務部門の捜査官とのみ記されている。証拠物や証人リストを含む他の法廷文書は、関与したのがロス捜査官であることを明らかにしている。

法廷宣誓供述書によると、捜査官らは前出の男をミネソタ州ブルーミントンにある自宅まで追跡。男が車で逃走しようとしたためこれを停車させた。

法廷宣誓供述書によれば、ロス捜査官は当初銃を抜いていたが、男が車を止め、両手を上げたため、銃をホルスターにしまった。男が車の窓を下げなかったので、ロス捜査官はドアを開けようとして後部窓を割った。法廷宣誓供述書によると、その時男は「猛スピード」で車を発車させた。ロス捜査官はまだ車に腕を突っ込んだ状態だった。

ロス捜査官は後に、テーザー銃から10発の弾丸を発射し、男に停車するよう叫んだと証言した。ロス捜査官は最終的に車両から振り落とされたが、他の捜査官が約1.6キロ離れた場所で男を拘束した。

ロス捜査官は12月の法廷証言で、この出来事と自身の負傷について語り、「命の危険を感じた」と述べた。

負傷直後にロス捜査官は「非常に耐え難い痛み」を感じたという。別の連邦捜査官が出血を止めるため、自分の腕に止血帯を巻かなければならなかったとも証言。救急車が駆けつけ、そのまま病院に搬送されたと語った。

ロス捜査官によると、これにより右腕と左手の裂傷を含む複数の傷を負った。左手の傷は治癒に約2週間かかり、手の動きが制限されたという。

右腕の裂傷は化膿（かのう）し、「かなり痛かった」とロス捜査官は述べた。1日に2度包帯を取り替えなければならず、それは苦痛を伴う作業だったと振り返った。

職場復帰は自らの判断か

一連の出来事が今月7日、自身の職務銃を発砲する前にロス捜査官の頭の中に浮かんだ可能性もある。その時同捜査官は、同僚がグッドさんの車に近づき降車を求めるのを見ていた。

「彼（ロス捜査官）が何を考えていたのかは分からない」と、CNNの法執行・情報担当チーフアナリスト、ジョン・ミラー氏は述べた。「しかし事件を捜査する際、この点は考慮されるだろう」

ロス捜査官が同僚の立場に立っていた可能性もあるとミラー氏は示唆。「『同僚を自分と同じ目に遭わせるわけにはいかない。自分はそれで重傷を負ったのだから』と考えていたのではないか」

昨年6月に車で引きずられて負傷した後、ロス捜査官がどれくらい早く職務に復帰したかは不明だ。ただこのような経験をしたり、職務中に負傷した捜査官は、いつ職場復帰するかについて自ら判断できる場合が多いと、元ICE長官代行のサンドウェグ氏は述べた。暴力を伴う事案に関与したからという理由で復帰を止められることはなく、「戻る気があれば、たいていは戻る」という。

CNNはICEに対し、ロス捜査官が昨年6月の事件後いつ職場復帰したのか、また長引くトラウマに対処するために特別な精神治療が必要だったのかどうかについて問い合わせた。ICEは9日の時点でコメント要請に応じていない。

ロビネット氏によると、重大な事態に直面している最中、捜査官は自分の考えを整理する時間がない可能性があるという。

「目の前の脅威に集中しているため、周囲のすべてを見る余裕がない。多くの場合、事態があまりにも速く展開するので、実際に起きていることにさえ気付かない」