¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡²È½Ð¤·¤¿ºÊ¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¼ã¼ê»þÂå¡Ä ·ëº§53Ç¯ÌÜ¤ÇÉ×ÉØ·ö²Þ¡Ö1²ó¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬£±£°Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¡×¤Î¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ð¥¿¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤Ï£²£²ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢·ëº§£µ£³Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£·ëº§Á°¡¢ºÊ¤Ï»Í¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Î»Õ¾¢¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¤¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ë¸þ¤³¤¦¡ÊºÊ¤Î¿Æ¡Ë¤¬È¿ÂÐ¤¹¤ë¤Ê¤é¥¢¥ó¥¿²È½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤é¥¨¥¨¤¬¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ï¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê²È¤ò½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÄáÉÓ¤Ï²È½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¿ºÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤»¤Ê¥¢¥«¥ó¤È»×¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ä¤Í¡£¤¦¤Á¤Î¥ä¥Ä¤¬¤ª¤ë¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤Î¥®¥ã¥é¤Ç£³£°¡Á£´£°Ëü±ß²Ô¤®¡ÖÈà½÷¤¬Á´Éô¤Á¤ã¤ó¤È´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡É×ÉØ·ö²Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ö²Þ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡££±²ó¤â·ö²Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£·ö²Þ¤·¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Ã¤Æ¡£·ö²Þ¤·¤¿¤éÃçÎÉ¤¤¤È¤«¸À¤¦¤ä¤ó¤«¡£»Ä¤ë¤è¡¢¤É¤³¤«¤Ë¡£¥¬¡¼¸À¤Ã¤Æ¤ë»þ¤ËËÜ¼ÁÆÍ¤¤è¤ë¤³¤È¸À¤¤¤è¤ë¤È»×¤¦¤Í¤ó¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤¯¤ï¤Ð¤¿¤â¡Ö¸À¤ï¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ò¤È¸À¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£