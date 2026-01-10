お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！と、京藍染師の松粼陸氏が１０日、大阪・Ｌａｕｇｈ＆Ｐｅａｃｅ Ａｒｔ Ｇａｌｌｅｒｙで「京藍染師 松粼陸 個展『ＬＡＵＧＨ ＩＮ ＫＹＯＡＩ』」（１８日まで）の取材会に出席した。

同展は世界から注目を集めている松粼氏の作品を中心に展示。さらに伝統工芸をアートで楽しく伝えてきたくっきーと「京藍×奇笑」をテーマにした合作作品も特別展示中だ。

他人の作品の上に作画するのは、今回で最後にすると宣言したくっきーは「（松粼氏の作品は）猛々しかったので、とことんカワイイの書きたいなと思って、書いたらイチゴの…。世の中で一番かわいいのイチゴなんで。未来の人間ってテーマで、男を誘惑してるカワイイやつですよ」と説明した。

同作を見た松粼氏は「繊細ですね。画力がすごい。勉強になります」と絶賛した。

今作は、くっきーの好みのヘアスタイルにしたという。「おかっぱ好きです。ジャッキーチェンの『カンニング・モンキー／天中拳』（１９７８年）って映画があって、（おかっぱヘアの）精霊みたいなんが出てきて。そこから無類のおかっぱ好き。もし僕のこと好きだって女性がいたら、ぜひ『おかっぱ』にしてください」とアピールした。