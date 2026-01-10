パイレーツのサイ・ヤング賞右腕ポール・スキーンズ投手（２３）の恋人オリビア・ダンさん（２３）が米メディアを驚かせた。

スペイン紙「マルカ」（英語版）は９日（日本時間１０日）、「オリビア・ダンは逆立ちの途中で体を固定し、鍛えてきた実力を証明した」との記事を配信した。



ＳＮＳのフォロワー数が５００万超のダンさんは厳冬のニューヨークやフロリダのビーチなど各地でバカンスを楽しんでいる。そのダンさんが「ＴｉｋＴｏｋ」を投稿。ヒョウ柄のビキニ姿のダンさんが海をバックに逆立ちに挑戦した。バランスを崩しそうになったが足を曲げることでバランスを取り、ピタリと静止してみせた。

体操の五輪代表候補だったダンさんの技術に同記事は「彼女の体操競技で培った基礎は今も健在であることをフォロワーに思い出させた」と感心すると、「一見簡単そうに見えるアクロバティックな動きだ。足を曲げた状態で逆立ちをしている途中で、彼女は動かなくなった。停止によって、その姿勢が実際にはいかに過酷であるかが明らかになった」とたたえた。

「海を背景に、鍛え抜かれた腹筋がはっきりと映し出され、彼女の体幹の強さがアスリートとしてのアイデンティティーの重要な要素であり続けていることが強調されている」と称賛は止まらなかった。