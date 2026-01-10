CUTIE STREET真鍋凪咲、清楚オーラで魅了 パープルカーデがお似合い【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の真鍋凪咲が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】レコ大新人賞グループメンバー、ミニスカ姿披露
◆真鍋凪咲、清楚オーラが眩しい
淡いパープルのカーディガンを着こなした真鍋。ランウェイトップでは清楚な微笑みで会場中を魅了していた。
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
