Snow Man渡辺翔太、人生初ハワイへ 鈴木亮平・川口春奈らと1泊26時間の“バタバタ旅”
【モデルプレス＝2026/01/10】TBSでは、1月17日よる7時から「バタバタ買い物バケーション」第4弾を放送。鈴木亮平、川口春奈、渡辺翔太（Snow Man）、飯塚悟志（東京03）をゲストに迎える。
【写真】Snow Man渡辺翔太が「プレゼントしたい」メンバー
【Not Sponsored 記事】
◆「バタバタ買い物バケーション」
人気芸能人たちが少ない時間の中でハワイを訪れ、“欲しいモノ”を買い、“やりたいこと”を詰め込んだ束の間のバケーションを堪能する“超バタバタ”な旅行番組。第4弾となる今回も、1泊26時間というタイトすぎるスケジュールで訪れたハワイの“バタバタ旅”を届ける。
◆鈴木亮平・川口春奈・渡辺翔太・飯塚悟志「バタバタ買い物バケーション」初参加
MCはハワイ通でお馴染みの設楽統（バナナマン）。設楽とともに今回の“バタバタ旅”に参加するのは、鈴木、川口、渡辺、飯塚。本番組に初参加となるゲスト4人“ハワイでやりたいこと”を叶えるべく、超タイトなスケジュールでさまざまなスポットを巡っていく。
◆川口春奈・渡辺翔太ら、1泊で全16箇所満喫
今回訪れるのは、ゲスト4人のリクエスト、そしてハワイ通の設楽のおすすめスポットを詰め込んだ全16箇所。1泊でトータル26時間という常に制限時間と隣り合わせの“バタバタ”な状況のなか、ハワイならではのグルメやショッピングを堪能したり、ハワイでしか体験できないアクティビティで束の間の旅を満喫する。
鈴木は自転車に乗って行く絶景の夕日スポットや骨付き肉のレストラン、川口はアサイーボウルやハワイでしか買えない限定グッズのショッピング、飯塚は旅の思い出に作りたいオリジナルボトル、そして、これが“人生初”のハワイとなる渡辺は、定番の海の絶景など、ゲスト4人のリクエストも多種多様。それらを全て叶えるべく、ギュギュっと凝縮した1泊3日の超バタバタ旅がスタートする。限られた時間の中で、見て楽しい、食べて楽しい、買って楽しいハワイをとことん楽しみ尽くす。設楽がゲストをおもてなしする絶品フードや、本番組ならではの設楽が運転する車内で繰り広げられるトークも見どころだ。（modelpress編集部）
