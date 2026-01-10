MAZZEL、新年1発目のステージで会場釘付けに MCでのNAOYAのギャップにファン虜【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】BMSG人気アーティスト、会場熱狂の新年1発目ステージ
「TGCしずおか」で初めてのステージ、2026年1発目のステージとなったMAZZELは「J.O.K.E.R.」を披露。スキルフルな振り付けや目まぐるしく変わるフォーメーションに観客は釘付けになった。
先程までキレキレのパフォーマンスをしていたNAOYA（ナオヤ）がMCでは可愛らしく「さっきの僕とHAYATO（ハヤト）のランウェイいかがでしたか？」と問いかけると、ファンからは「かっこよかった」という声が次々に上がった。ラストには「Only You」で雰囲気をガラリと変えて、しっとりとしたバラードを届け、最後までファンに手を振って会場を後にした。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
M1.J.O.K.E.R.
M2.Only You
【Not Sponsored 記事】
◆MAZZEL、ギャップで観客の心奪う
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
◆MAZZELセットリスト
