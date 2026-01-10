高垣麗子「お弁当生活再開」報告＆豪華10品おかず披露「お腹すいてきた」「彩りも完璧」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/01/10】モデルの高垣麗子が1月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな弁当の写真を公開し、話題を呼んでいる。
◆高垣麗子、弁当生活を再開
高垣は「お弁当生活再開しました」とコメントを添え、弁当箱に詰める前の具材の写真を投稿。続く完成した弁当の写真には「能登のお米＋馬場さんの緑米」「焼き海苔、焼き鮭」「平飼い卵の卵焼き」「椎茸＆しめじのバター醤油」「蒟蒻の甘辛煮」「きんぴら牛蒡」「ほうれん草のお浸し」「ミニトマト」「プルーン」と丁寧に品名を記載し「きんぴら牛蒡の人参はお正月の金時人参だから甘味が強くて色鮮やか」とポイントも説明した。高垣はコメントの最後に「楽しんで〜」と新学期を迎えた娘へのメッセージを送っている。
◆高垣麗子の投稿が話題
この投稿に「愛情たっぷり」「お腹すいてきた」「こんなに品数多くてすごい」「食べるの楽しみだろうね」「彩りも完璧」などの反響を呼んでいる。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
