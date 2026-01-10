前ロッテの澤村拓一（37）が現役引退を決断した。巨人、ロッテ、大リーグのレッドソックスで15年間プレー。日米通算549試合に登板し、新人王、最多セーブのタイトルを獲得した。

だから山田久志監督とは決別した 「殴って辞めたろうかな」妻に相談すると…

「何日か前に沢村から『引退します。いろいろお世話になりました』と電話がありました。15年間よく頑張りました」と巨人OBで元中大監督の高橋善正氏（評論家）がこう振り返る。

「澤村が佐野日大3年の時に、当時は東都2部だった中大のセレクションを受けに来た。高校ではエースじゃなかったらしいけど、体が大きくて力投型の割に投球フォームがいい。ストレートは140キロから145キロくらいは出ていて速かった。ボールもそこそこのところに決まっていたので合格にしました」

投球が変わってきたのは大学2年から3年になる頃だった。

「ストライクとボールの割合が五分五分くらいになり、ストレートに力強さが出てきた。4年になると、ストレートで押していたものが、変化球でストライクを取れるようになってきた。体が強くて頑丈だったから、誰よりも練習ができた。直接メジャーに行って勝負できると思った私は、ヤンキースに行って欲しくて、4年の春に1週間ほどニューヨークに行かせたんです」

澤村はヤンキース戦などを観戦して帰国。目を輝かせて「メジャーに行きたいです」と言うかと思いきや……。

「逆でした。『いきなり（米国）は無理です』と。あれは残念だったな。無理と思うメンタリティーじゃ、大リーグでは成功しないだろうから、巨人に1位指名されて良かったんじゃないか。最終的に2年間メジャーでもプレーできましたから」（高橋氏）

当時の中大は打線が弱く、エースの澤村にかかる比重は重かった。

「あの頃は1ー0という試合が多くて沢村は頼りになりました。性格はストイック。いつも誰も寄せつけず、黙々とトレーニングをしていた。ある時『野手の人たちは何で残って練習しないんだろう。なんでボクと同じようにガンガンやらないんだろう』ってカリカリしていたことがあった。気持ちは分かるけど、大学野球だからね、と諭したけど、あるいはそういう性格も、打線の援護がない一因じゃないかと思ったものです。巨人に入ってからも、そういう性格面が心配でした」と言う高橋氏は、最後にこんなアドバイスを送った。

「一途ないい男。ただ、いずれ指導者になるなら、もっと頭を柔らかくして若い選手と接して欲しい。そこが宿題ですね」

◇ ◇ ◇

ロッテといえば、日刊ゲンダイは前監督の吉井理人氏に新春特別インタビューを実施。佐々木朗希や大谷翔平、自身が投手コーチを務めたWBCについてざっくばらんに語ってもらった。その中ではロッテ時代の佐々木と交わした“まさかのやり取り”まで飛び出して……。

●本記事下部の関連記事【特別インタビュー】…はプロ野球ファンこそ必読だ。