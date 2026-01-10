【山粼武司 これが俺の生きる道】#66

【俺の生きる道】「事件を起こしそうです」 山田久志監督と対立、編成・井手峻さんに巨人&ヤクルトへのトレードを直訴した

2002年7月、山田久志監督の下では野球ができないと決意し、編成担当だった井手峻さんにトレードを直訴した。

子供の頃からファンだった憧れの巨人、相性がいい神宮球場が本拠地のヤクルトに行きたかったけど、井手さんに「同一リーグはダメ」と一蹴された。その代わり、ロッテとオリックスが獲得に興味を示してくれた。

02年のオリックスは最下位に低迷。自分が負の流れを変えられたらと思った。関西への単身赴任なら、名古屋へも帰りやすい。若手の頃にウエスタン・リーグの遠征でよく訪れていた場所で土地勘もあった。

オリックス移籍が決まった後、井手さんがこんなことを教えてくれた。

「年俸が高いから、オリックスが『こっちは年俸全額は負担できない、そちら（中日）と折半ならトレードに応じる』って言うんだ。だから、こっち（中日）が半分持つことになった」

01年オフに結んだ契約は「3年4億5000万円プラス出来高払い」。年俸1億5000万円の2年分となれば3億円だ。ここまで不振が続いていただけに、全額は払えないというオリックスの言い分も理解できたが、スッタモンダの末、中日は半分の1億5000万円を肩代わりしてくれたという。俺のワガママを聞いてくれた井手さん、一部の年俸も負担してくれたドラゴンズには、本当に感謝しかない。

つい先日、まんちゃん（岩瀬仁紀）の殿堂入りパーティー（25年12月2日）に参加したとき、久々に井手さんに会った。「あのとき、いろいろとご迷惑かけてすいませんでした」と挨拶したら、「おうおう」と気さくな対応。お元気そうで良かった。

その井手さんとは、こんなエピソードがある。プロ2年目の米国留学に、二軍総務だった井手さんも同行していた。ある日、「武司、この服をクリーニングに出しといてくれ」と頼まれたことがあった。「分かりました」と言ってランドリーに出すと、店員に「持ち主のネームは何だ？」と聞かれた。「イデです」と答えると、「下の名前は？」と言う。

当時は井手さんの下の名前が「たかし」だと知らなかった。困った俺は「……アール（R）で！」と言って、洗濯物を出した。その後、服が戻ってくるなり、井手さんはこう言った。

「おい、これ何で『R』なんだよ」

「いやあ……」

「『T』じゃないのか」

「これは……井手らっきょさんの『R』です」

「ナニ！？」

実は、選手間で井手さんのことを密かに「らっきょ」と呼んでいた。この一件で、それがバレてしまった。

タレントの井手らっきょさんは、ビートたけしさん率いる「たけし軍団」のメンバーだ。俺ってふざけた若手だなと、つくづく思うよ。

（山粼武司／元プロ野球選手）

