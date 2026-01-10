■これまでのあらすじ

夫からもママ友からも一目置かれる存在になりたくて、真希子はハンドメイド作家としてもっと稼ぐべきだと考える。そこでママ友の子どもたちの写真をSNSに投稿しバズるが、ママ友たちが「消して」と猛反発。弁護士に相談するとまで言われ、真希子は大袈裟だと言い返すが…？



SNSに写真を載せるのがイヤって、みんな神経質すぎると思いません？ たくさん拡散されたら有名になれるかもしれないのに、なんで私が怒られないといけないのかわかりませんでした。

しょうがないので渋々投稿を消しましたが、ママ友は「承認欲求のために他人を使わないで」「ちょっとヤバいよ」と言い出して…。私が自分の目的のために他人を使ってる？違う、私はみんなに喜んでほしかっただけ。あれ…でもなんか…私…間違ってる？そして家に帰れると、珍しく夫が帰宅していて…幼稚園から電話があったそうです。「お前、どういうつもりだよ？」と問い詰められて…。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)