お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）が10日に生放送され、伊達が年末年始を過ごした沖縄の離島での驚きのエピソードを明かした。

八重山諸島にある小浜島でオフを楽しんだ伊達。あいにくの雨続きで、家族に見せたかった「世界三大星空の一つと言われているところ。何年か前に小浜島に行った時、凄かったのよ。黒い部分がないぐらい。流れ星もバンバン見える」というお目当ての星空を見せられず。「まあ曇ってる。曇ってる。1個も星が出てなかったです」と残念がった。

ただ、宿泊していた「はいむるぶし」リゾートでまさかの出会いがあったという。「料理を配っていた人に“久しぶりですね”と言われたわけ。俺は行ったのが6年ぶりか7年ぶりぐらいだったんで“よく覚えてますね”と言うと、“いや、そうじゃｙなくて”と」。話を聞くと「中学の同級生だった」と、驚きの展開になった。

「はあ？と思って。何してるの？と聞くと“ここで働いているんだよ”と。仙台の中学の同級生が沖縄の石垣島の離島の小浜島のホテルで働いてるんだよ。ビックリしたよ、俺」。ホテルの仕事をしながら、単身赴任で離島に来ていた同級生との意外すぎる再会がいまだに信じられない様子だった。