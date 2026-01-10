商売繁盛の神様えびす神社の総本社・兵庫県の西宮神社で、参拝一番乗りを目指す恒例の「福男選び」が行われました。

日の出前の西宮神社。スタート地点となる門の前にはおよそ6500人が集まりました。

「（Q.抽選は何番？）1番です。周りの人がこけてくれることを祈ってます」

「けがだけしないように全力で楽しんでゴールしたい」

そして迎えた午前6時。開門と同時に、抽選で選ばれた108人を先頭に全員が一斉にスタート。

江戸時代に始まったとされる西宮神社の「福男選び」は、毎年1月10日に行われる神事で、本殿までの230メートルの参道を駆け抜け、1番から3番までがその年の福男に選ばれます。

中には、途中で手を洗う几帳面な人もいました。福男選びは序盤からトップに立った男性がそのままゴールかと思われましたが…

転倒した隙をついて同志社大学4年生の豊川哲平さん（22）が一番福をつかみました。実は豊川さんもスタート直後に転倒していましたが、高校時代に野球で培った俊足を生かして大逆転での一番福でした。

一番福 豊川哲平さん

「最初こけて、実はひざをけがしていて血が出ています。今年から就職なので、いいスタートが切れるように頑張っていきたい」

二番福と三番福を手にした澤井歩さん（21）と赤松大樹さん（22）もともに大学生で、3人には参拝者から大きな声援が送られました。

参拝者

「今年も福男からいい縁をいただいて、いい年にしたい」

そろって鏡開きを行った3人は、参拝者に酒を振る舞うなどしてさっそく福を授けていました。