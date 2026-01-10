シーホース三河が8年ぶりに天皇杯決勝進出…宇都宮ブレックスを53得点に抑えて勝利

1月10日に国立代々木競技場 第一体育館で「第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会」ファイナルラウンド準決勝が行われ、シーホース三河が宇都宮ブレックスと対戦した。

三河は第4点ビハインドで迎えた第1クォーター残り1分2秒から久保田義章、角野亮伍の2連続3ポイントシュートで逆転。第2クォーターは6－0のランで始まると、相手をわずか8得点に抑え、36－25と11点差で試合を折り返した。

第3クォーターは残り4分1秒からシェーファーアヴィ幸樹、西田優大の連続得点でリードを一時15点に拡大。それでも、同1分9秒から0－6のランを許すなど、5点差まで詰め寄られた。

第4クォーターは石井講祐が要所で3ポイントを沈めれば、長野誠史がディフェンスやリバウンドで存在感を発揮。残り1分24秒にはダバンテ・ガードナーがギャビン・エドワーズの5つ目のファウルを誘い、シュートを決めた。

三河が最終スコア71－53で勝利を収め、2018年以来8年ぶりの天皇杯決勝進出。石井が15得点5リバウンド、西田が12得点8アシスト、ガードナーが10得点15リバウンド、ジェイク・レイマンが9得点5リバウンドを記録した。

なお、A東京vs三河の天皇杯決勝は12日15時から行われる。

■試合結果



宇都宮ブレックス 53－71 シーホース三河（＠国立代々木競技場 第一体育館）



宇都｜17｜8｜23｜5｜＝53



三河｜19｜17｜17｜18｜＝71

【動画】長野誠史がディフェンスで魅せる/h4>