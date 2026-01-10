Nothing’s Carved In Stone、ニューアルバム『Fire Inside Us』リリース 全国ツアー開催も
Nothing’s Carved In Stoneが、約4年ぶりとなるニューアルバム『Fire Inside Us』を3月4日にリリースする。
本作には、coldrainのMasatoをフィーチャリングに迎えた「All We Have feat. Masato（coldrain）」や、「May」「Everything」など先行シングル3曲を含む計10曲を収録。フルアルバムのリリースは『ANSWER』以来、通算12枚目であり、トラックリストについては後日発表となる。
初回盤のBlu-rayには、2024年8月に日比谷野外大音楽堂で行われた『Live at 野音 2024』の模様をフルサイズで収録。Warner Music Storeのみで取り扱いとなるWarner Music Store限定豪華盤には、『Live at 野音 2024』、『Perfect Sounds ～Fast & Loud Tracks～ at SHIBUYA CLUB QUATTRO』（2025年）、『BRIGHTNESS TOUR FINAL at Zepp DiverCity (TOKYO)』（2024年）のライブ映像が収められる。
また、上記公演にて撮影されたライブショットやアルバムレコーディング時のビハインドショットのほか、アルバムの全容についてメンバーが語る約2万字のスペシャルインタビューを掲載した60ページフォトブック、メンバーのプリントサインが入ったLPサイズジャケットクリアポスターを封入予定だ。
さらに、アルバムのリリースにあわせて全国ツアー『Fire Inside Us Tour』の開催が決定。3月14日のYokohama Bay Hallを皮切りに、ファイナルの東京 Zepp DiverCity(TOKYO)を含む全国各地計11公演を予定している。
（文＝リアルサウンド編集部）