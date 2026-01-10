『timelesz project -AUDITION-』（Netflix）に参加したことで話題のトモキ（西山智樹）とダイスケ（前田大輔）によるボーイズグループ結成プロジェクト・TAG SEARCHから、新グループ・TAGRIGHTが始動。2人とともに活動するメンバーを探すドキュメンタリー番組が、『シューイチ』（日本テレビ）内にて『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』（日本テレビ系）として放送中だ。また、Huluでは完全版が配信されている。

■最終パフォーマンスの先に見えたもの “仲間”として歩む決断の夜

第5話（12月28日放送回）は、合宿での最終パフォーマンスを終え、いよいよメンバーとしてともに歩む仲間が決定した。本稿では、大きな節目となった彼らの姿を改めて振り返っていく。

最終パフォーマンスを振り返り、トモキは、合宿でみんなと過ごす中ですごく幸せだった」と思いを伝える。「グループっていいな、これがやりたかったと改めて思った」と話し、ダイスケも「1人ずつ候補者が増えて、痛みを共有できるようになったことで心がすごく軽くなって、マジで『仲間いいなあ』って思った」と候補者たちへの感謝を口にした。

半年前、『timelesz project -AUDITION-』での出会いから始まった再出発。ボーイズグループとしてデビューするためにゼロから仲間を探す道のりは決して順調ではなく、不安と焦りが積み重なる時間もあった。そんな中で、2人の言葉を信じて集まった5人の候補者。2人の夢はいつしか“みんなの夢”へと変化していく――。

YUMEKIから「記憶に残らない」と指摘されたことをきっかけに、チーム全体を意識する姿勢へと変化したダイゴは、自身の経験をチームのために使うように。その姿は信頼を集め、トモキもダイゴの姿勢に共感し、彼はプロジェクトを通じてチームでステージを作ることを体現していった。

ダンス未経験で苦戦していたジェイは、夢のために自分を奮い立たせ、努力が形に。ダイスケに「自分が夢を追い始めた頃の気持ちをもう一回思い出させてくれた」と言わしめる存在に成長した。1回目の合宿で悔し涙を流していたカイリも、弱気な自分と向き合いながらそんな自身を変えようと努力を続け、「一番成長が目に見えた」「一番変わった」とトモキとダイスケも歩みを認める。

得意のダンスを武器にしながらも、自分自身の答えを見つけられずに苦しんだセイマは、仲間たちの言葉によって“自分らしさ”を見つけた。トモキは「周囲を感じながら人を照らせる力がある」と語る。そして自身の殻を破るという壁にぶつかっていたシオンは、合宿を通じて信頼し合える仲間に出会い、心からパフォーマンスを楽しめるように。ほかの候補生やトモキとダイスケにとっても“心強い存在”となっていった。

全員が後悔のないパフォーマンスを出し切った合宿の最後、最も大きな決断を迫られたのはトモキとダイスケだった。2人が一番苦しんでいたメンバー選考だったが、迷いながらも「（これが）自信を持って“TAGRIGHT”と言えるメンバー」だという結論へとたどり着く。候補者はそれぞれ別の部屋で待ち、結果が1人ずつに伝えられていく。

■「一人が欠けたらすべてが崩れてしまう」ーー合宿が生んだTAGRIGHTの確かな絆

最初に2人が訪ねたのは、ダイゴのもとだった。そこで彼に伝えられたのは、「ともに活動したい」という言葉。メンバーに選ばれたのだ。その言葉を受け、ダイゴは“正解にしていく”という意味があるグループ名に恥じないよう、合宿を通じて得たものを忘れずに「これまでの人生を正解の道にしたい」と覚悟を語る。TAGRIGHTのメンバーに選ばれた彼は、ほかのメンバーを待つため、待機室に移動した。

2番目に結果を伝えられたのは、カイリ。緊張感が漂う中で告げられたのは、「チームに絶対に必要だと思った」という言葉だった。カイリもまた、TAGRIGHTのメンバーとなったのだ。その言葉に安堵したのか、カイリは椅子から崩れ落ちる。彼が合宿中に流した最後の涙は、嬉し涙だった。改めて覚悟を決めた表情で2人の期待に全力で応えることを誓い、待機室ではダイゴと固い握手とハグを交わした。

続いて2人はシオンのもとへ。トモキとダイスケが部屋を訪れる前から立ったまま待っていたシオン。彼らはシオンへ「メンバーの1人になってほしい」と伝えた。張りつめていた表情は、2人との熱いハグでようやくほぐれた。こうしてシオンはTAGRIGHTの5人目のメンバーとなり、待機室ではダイゴ、カイリとも力強く抱き合い、喜びを分かち合った。

次に部屋を訪れたのはジェイ。ジェイはまだ、3人が選ばれたことを知らない状況だ。トモキは「絶対に必要な存在だと思った」とジェイに伝える。その言葉を聞いて、ジェイも涙を流す。その姿をトモキとダイスケが優しい表情で見守る。ジェイは、ほかのメンバーも含めた自分たちがトモキ、ダイスケの力になりたいと思っているという頼もしい宣言も。その言葉からも、彼の成長を感じることができた。

最後に、セイマのもとへ向かう2人。彼も「このチームに必要な存在」だと告げられ、「一緒にやろう」という言葉に安堵した表情に。ジェイ、セイマが待機室にやってきた。合宿中に特に行動を共にしていたカイリが一目散に彼らのもとへハグをしにいく。肩を組む候補者の5人の姿は、この期間で築かれた絆の深さを物語っていた。

合宿を通じて成長していく候補生の姿を見ていく中で、当初トモキとダイスケは、TAGRIGHTは“5人グループ”をイメージしていたという。しかし、次第に2人の中には「7人でグループになる」という想いが芽生え、このメンバーでの最終パフォーマンスを経て、確信へと変わったという。「一人が欠けたらすべてが崩れてしまう」「この7人がTAGRIGHTだ」と胸を張って言える――それこそが2人が考えた決断だった。そう思えるほどの結束が、TAGRIGHTというグループの核になっていくのだろう。

改めて円陣を組み、「ここからが始まりだ」と気持ちを新たにした7人。2026年1月7日にはプレデビューデジタルシングル『FOREVER BLUE』をリリースし、同日より東京・日本青年館ホールにてグループ初のショーケース公演を開催。7人がこれまでの挫折を乗り越えて"正解"にしていく軌跡に、今後も注目が集まる。

（文＝吉村帆乃花）