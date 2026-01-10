きょうは冬型の気圧配置が強まり、厳しい寒さとなりました。また、強風のため一部で交通に影響が出ています。

【写真を見る】【寒波警戒】強風のため交通機関に影響 JR西日本は瀬戸大橋線で計画運休【10日・午後6時現在】

きょう（10日）午前9時ごろの蒜山高原です。



けさの最低気温は奈義でー5.4℃、新見市千屋と新見でー4.7度などとなりました。一方、JR瀬戸大橋線は強風が見込まれるためきょう夕方からあすにかけての一部列車で運転取りやめや岡山から児島までの折り返し運転を行っています。





JR西日本「計画運休」情報

明日からあさってにかけてはさらに冬型の気圧配置が強まるため気象台は積雪や路面の凍結などに注意を呼びかけています。

JR西日本によりますと、きょう（10日）夕方から、あす（11日）にかけて、瀬戸大橋線では強風が見込まれるため、瀬戸大橋を通過する以下の「快速マリンライナー」は、一部列車・区間で運転を取りやめるとしています。

岡山駅から児島駅間で折り返し運転を行うということです。



《快速マリンライナー》

【岡山⇒高松方面】

・「マリンライナー51号」（岡山午後5時42分発）～「マリンライナー75号」（岡山午後11時47分発）は児島行きとして運転。

※「マリンライナー73号」（岡山午後11時12分発）は岡山駅～高松駅間で運転を取り止め。



【高松⇒岡山方面】

・「マリンライナー52号」（岡山午後6時32分着）～「マリンライナー70号」（岡山午後11時30分着）は児島駅発岡山行きとして運転。

特急「しおかぜ」「南風」（松山・高知方面）

特急しおかぜ号・特急南風号の一部列車は、あす（１１日）以下の区間で運転を取りやめるとしています。



＜しおかぜ号＞１月１１日

【岡山⇒松山方面】

・しおかぜ１号 岡山駅～宇多津駅間

・しおかぜ３号 岡山駅～宇多津駅間



【松山⇒岡山方面】

・しおかぜ２号 宇多津駅～岡山駅間

・しおかぜ４号 宇多津駅～岡山駅間



＜南風号＞１月１１日

【岡山⇒高知方面】

・南風１号 岡山駅～多度津駅間

サンライズ瀬戸号・サンライズ出雲号

寝台特急サンライズ瀬戸号・サンライズ出雲号の運転を取り止めるとしています。



【東京⇒高松・琴平・出雲市方面】

サンライズ瀬戸号・サンライズ出雲号

（1月10日 東京駅 午後9時50分）～（1月11日 高松駅 午前7時27分着・琴平 午前8時39分着・出雲市駅 午前10時着）



【高松・出雲市方面⇒東京】

サンライズ瀬戸号・サンライズ出雲号

（1月10日 出雲市駅 午後6時57分発 ・高松駅 午後9時26分発）～（1月11日 東京駅 午前7時8分着）



JR西日本では気象状況によっては急遽計画が変更となる場合があるとして、最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。