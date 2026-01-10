「これは本当にあるぞ。全てを茨城勢が制する日が！」茨城育ちの元Jリーガーも期待感。J１、J２、大学、ユース。鹿島学園も続くか
第104回全国高校サッカー選手権の準決勝が１月10日に開催。鹿島学園が流通経済大柏に１−０で競り勝ち、初の決勝進出を果たした。
この結果に茨城育ちの元Jリーガー近藤直也氏も関心を寄せているようだ。自身のXで「茨城旋風最終章...」と綴り、こう続ける。
「これは本当にあるぞ。J１、J２、大学、ユース、高校 全てを茨城勢が制する日が！」
2025シーズンにJ１は鹿島アントラーズ、J２は水戸ホーリーホックが優勝。大学では筑波大が関東大学リーグとインカレの２冠を飾れば、鹿島ユースは日本クラブユース選手権、Jリーグユース選手権、高円宮杯プレミアリーグを制して３冠を達成した。
日本のサッカー界で茨城勢が席巻。鹿島学園も続くか。日本一を懸けたファイナルは国立競技場で12日に行なわれる。相手は神村学園。チケットは完売だ。
