まさかのリーグ出場２分の日本人“元10番”、約４か月半ぶりの公式戦先発出場か！悩める日本代表FWもスタメン予想「下部リーグ相手のどんなゴールでも歓迎」
実現したら、機会を生かすことが求められる。
岩田智樹、古橋亨梧、藤本寛也が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムは１月10日、FAカップ３回戦で４部のケンブリッジ・ユナイテッドと対戦する。
地元メディア『BirminghamLive』によると、古橋と藤本がスタメンに名を連ねる可能性があるようだ。古橋は１月１日のリーグ第25節ワトフォード戦以来２試合ぶり、藤本は約４か月半ぶりの先発出場となるかもしれない。
10番を背負ったジウ・ヴィセンテを退団し、夏にバーミンガムに加入した藤本だが、ここまで出場機会をほとんど得られず。リーグ戦では２試合（出場は２分）で終盤に投入されたのみで、一定の出場時間があったのは、８月末のFAカップ２回戦だけだ。このときもスタメンだったが前半のみのプレーに終わった。
一方、古橋の苦戦ぶりも周知のとおりだ。レンヌを半年で去り、セルティック時代にともに戦った経験のあるクリス・デイビス監督率いるバーミンガムに加わったものの、ここまでリーグ戦で無得点と結果を出せていない。
それだけに、30歳の日本代表FWは冬のマーケットになって古巣セルティックへの復帰が騒がれている。ただ、デイビス監督は「重要な選手」と評し、サポートを続けると話していた。
BirminghamLiveは、その古橋について「前線ではキョウゴ・フルハシが最有力だ。バーミンガムは日本人ストライカーを波に乗せたいと望んでおり、たとえ下部リーグ相手のどんなゴールでも歓迎するだろう」と報じている。
古橋と藤本は状況を好転させ、中盤でレギュラーとして活躍する岩田の後に続けるか。まずはデイビス監督の選択が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
