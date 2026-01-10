Snow Man渡辺翔太“人生初”ハワイは1泊26時間の超タイトなスケジュール！『バタバタ買い物バケーション』第4弾放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月17日19時からTBSにて『バタバタ買い物バケーション』第4弾が放送される。

■人気芸能人たちが超タイトなスケジュールでハワイを満喫

人気芸能人たちが少ない時間のなかでハワイを訪れ、“欲しいモノ”を買い、“やりたいこと”を詰め込んだ束の間のバケーションを堪能する“超バタバタ”な旅行番組。第4弾となる今回も、1泊26時間というタイトすぎるスケジュールで訪れたハワイの“バタバタ旅”を届ける。

MCはハワイ通でお馴染みの設楽統（バナナマン）。設楽とともに今回の“バタバタ旅”に参加するのは、鈴木亮平、川口春奈、渡辺翔太（Snow Man）、飯塚悟志（東京03）。本番組に初参加となるゲスト4名が“ハワイでやりたいこと”を叶えるべく、超タイトなスケジュールで様々なスポットを巡っていく。

今回訪れるのは、ゲスト4名のリクエスト、そしてハワイ通の設楽のおすすめスポットを詰め込んだ全16ヵ所。1泊でトータル26時間という常に制限時間と隣り合わせの“バタバタ”な状況のなか、ハワイならではのグルメやショッピングを堪能したり、ハワイでしか体験できないアクティビティで束の間の旅を満喫する。

鈴木は自転車に乗って行く絶景の夕日スポットや骨付き肉のレストラン、川口はアサイーボウルやハワイでしか買えない限定グッズのショッピング、飯塚は旅の思い出に作りたいオリジナルボトル、そして、これが“人生初”のハワイとなる渡辺は定番の海の絶景など、ゲスト4名のリクエストも多種多様。

それらをすべて叶えるべく、ギュギュっと凝縮した1泊3日の超バタバタ旅がスタート。限られた時間のなかで、見て楽しい、食べて楽しい、買って楽しいハワイをとことん楽しみ尽くす。

設楽がゲストをおもてなしする絶品フードや、本番組ならではの設楽が運転する車内で繰り広げられるトークにも注目だ。

ハワイに行ったことがない人から、何度もハワイを訪れている人まで楽しめる“バタバタ旅”第4弾をお見逃しなく。

■番組情報

TBS『バタバタ買い物バケーション』

01/17（土）19:00～20:55 ※関東地区は18:51～20:55

MC：設楽統（バナナマン）

ゲスト（50音順）：飯塚悟志（東京03）、川口春奈、鈴木亮平、渡辺翔太（Snow Man）

