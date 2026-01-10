MHRJ、5ヵ月連続リリース第5弾「全裸」をワンマン当日に配信リリース！「最高の着地ができたと思います」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MHRJ（読み：マハラージャン）が、5ヵ月連続リリース企画の最終第5弾となる新曲「全裸」を1月11日に各種音楽配信サービスにてリリースする。

■キャッチーなパンチラインが次々と飛び出すポップでエネルギッシュな楽曲

本作は、キャッチーなパンチラインが次々と飛び出すポップでエネルギッシュな楽曲で、5ヵ月にわたって展開されてきた連続リリース企画のラストを象徴的に飾る一曲となっている。

2026年のテーマとして掲げる“全裸で世界平和を祈願する”本作は、「余計なものを脱ぎ捨てたとき、人は初めて対等になれる」という、ユーモアと哲学を内包したメッセージを核心に制作された。

タイトルのインパクトとは裏腹に、本作で描かれる「全裸」とは、肉体的な意味にとどまらない。

肩書き、立場、常識、見栄…知らず知らずのうちに身にまとってきた“鎧”を脱ぎ捨て、ありのままの自分で世界と向き合うこと。その行為そのものが、現代社会へのささやかな抵抗であり、祈りでもある。

なお、MHRJは1月11日に東京・昭和女子大学・人見記念講堂で開催されるワンマンライブ『MHRJ ONEMAN LIVE「大新年会～中～」』を開催。5ヶ月連続リリース企画の締めくくりをライブ当日という特別なタイミングで迎えることとなる。

さらに同日12時には、「全裸」のMVも公開予。“全裸”という言葉のイメージを軽やかに裏切り、観る者の予想を大きく超える映像作品に仕上がっているとのこと。

また、連続リリース企画で発表された5曲すべてを収録した会場限定CD『マハのニキ』が、ワンマンライブ当日に直筆サイン入りの特別仕様で販売される。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「勝手に決めんなよ」

2026.01.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「全裸」

2026.01.11 ON SALE

EP『マハのニキ』

※ライブ会場限定発売

■ライブ情報

MHRJ ONEMAN LIVE「大新年会～中～」

01/11（日）東京・昭和女子大学 人見記念講堂

■関連リンク

MHRJ OFFICIAL SITE

https://mhrj.net/