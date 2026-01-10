１１０番の日 新潟県警が通報の適正利用を呼びかけ
１月１０日は「１１０番の日」です。
県警は、１１０番通報の際に映像で現場の状況を確認するシステムの
デモンストレーションを公開しました。
１１０番映像通報システムは通報者にスマートフォンで事件や事故現場を撮影してもらい、
警察が初動対応に役立てるものです。
通信指令員がショートメッセージでＵＲＬを送り、通報者がリンクを開くと、撮影が始まります。
１０日は、商業施設に不審者が出た想定のデモンストレーションが公開されました。
■県警 通信指令課 菅野 彰宏次長
「１１０番通報する人はパニックに陥っている可能性もあ
るそういうときに、映像も含めて警察に状況を言っていただけると状況を把握しやすい」
警察は、落とし物の相談など不要不急の１１０番通報も多いとして、
適正な利用を呼びかけています。
