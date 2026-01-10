９日、新潟市東区で起きた市道の陥没で下水道管の応急工事が終わり、

通行止めが解除されました。



９日、午前１１時前、新潟市東区太平４丁目の市道が陥没し

直径約５ｍ、深さ約３．５ｍに及ぶ穴があきました。



陥没の瞬間、後輪が引っかかった大型トラックの男性運転手（５０代）が

腰を打撲するけがを負いました。



これまでに陥没した道路の地中に埋められた下水道管が破損していたことが分かっています。



市は、１０日、午前７時に下水道管の仮設管の設置と陥没した路面の埋めたてを終えました。



付近の通行止めと７０００世帯に要請していた下水道の使用自粛は解除されています。

