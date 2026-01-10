廃棄するダンボールをパパが本気で加工　完成したダンボールハウスのクオリティが高すぎる

何の変哲もないダンボールを加工し、驚きの影アートに変えてしまうアーティスト「黒主くん」こと「黒主厳太」さんが、久々の休日に作ったという「ダンボールハウス」がXで大きな話題となっています。

添えられた写真に写っているのは、三角屋根の美しいフォルム、開閉可能なドアや小窓を備えたダンボールの豪邸。さらには外壁に備え付けられた花壇、あたたかな光を放つ電灯までもが設置されており、まるで絵本の世界から飛び出してきたかのよう。

■ 制作のきっかけは「捨てて」と「作って」

ことの発端は、せっかくの休日、家でゆっくりしようとしていた黒主さんに飛んできた、妻からの「そこにあるダンボール捨てといて！」という一言。さらにそこへ、3歳の娘さんから「パパ、おままごとのお家作って！」と追い打ちがかかります。

捨てるのが面倒だったこともあり、リクエストに応えて“適当”に家を作ることにした黒主さんでしたが、やはりそこはプロのアーティスト。「気づいたら僕の休日が終わっていたけど、妻と娘が大喜びなら、まあいっか」そんなコメントと共に投稿された完成品は、「おままごと」の域を遥かに超えていました。

そのあまりの出来栄えに、投稿を見たユーザーからは称賛の声と共に「凄すぎて生成AIの画像に見える」「本当に作ったの？」といった驚きの声が。

これに対し黒主さんは後日、制作過程や実際に娘さんと遊んでいる様子を動画で公開。正真正銘、パパの手作りであることを証明し、さらなる反響を呼んでいます。

■ 制作時間は10時間、使用したダンボール枚数は約20枚

黒主さんに話を聞くと、意外にもダンボールハウス自体の制作は今回が初めてとのこと。制作にかかった時間はおよそ10時間。使用したダンボールは20枚前後で、サイズは横1200mm×高さ1400mm×奥行き900mmというビッグスケールです。

特にこだわったのは「屋根の三角構造」と「家らしく遊べる細部の作り込み」。動画では、お子さんがドアを開け閉めしたり、窓から顔を出したりと、本格的なごっこ遊びを楽しんでいる様子がうかがえます。

■ 完成後は家族で入居

完成後、娘さんは大喜び。「ママも入って遊ぼう」という娘さんの誘いで、なんと黒主さんと妻も含めた3人でハウスの中に入り、2時間ほどおままごとが続いたそうです。

大人2人が入っても壊れない頑丈さは、さすがプロの技と言えるでしょう。休日は潰れてしまいましたが、家族の絆はより一層深まったようです。

そんな黒主さんの本職である「ダンボール影アート」を生で見られる個展「黒主厳太展『ダンボール影アートの世界』」が、2月に「OPENBASE SHIBUYA」（東京都渋谷区）で開催されます。

会期は2月8日から2月15日まで。入場料は一般2000円（前売1800円）、5歳以下無料。チケットは電子チケットアプリ「チケプラ」にて販売中です。

黒主くんさん（@kuronushi_）

