¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥ºµ¡¤¬°úÂà¡¡¤ªÊÌ¤ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó½¸·ë
¡¡¿Íµ¤±Ç²è¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¥í¥´¤äÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿¹ñÆâÀþÍÑ¤ÎÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¤¬±¿¹Ò¤ò½ª¤¨¡¢Á´Æü¶õ¤Ï10Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤ªÊÌ¤ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖC¡½3PO¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿²«¿§¤¤¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777¤¬¡¢ÃêÁª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥óÌó80¿Í¤ËÆÃÊÌ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á´Æü¶õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ë¤ÏÌó1Ëü¿Í¤¬±þÊç¡£¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë³ÊÇ¼¸ËÁ´ÂÎ¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£C¡½3PO¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Èô¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀË¤·¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¤Ï2015Ç¯°Ê¹ß¤Ë½¢Ìò¡£½ç¼¡±¿¹Ò¤ò½ªÎ»¤·¡¢C¡½3PO¤¬ºÇ¸å¤Î1µ¡¤À¤Ã¤¿¡£