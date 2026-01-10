「寒い日の通勤服」どうする？→【大人のハニーズ】「裏起毛ブラウス」が救世主かも♡

厚着したいけれど着膨れが気になる……。そんな冬の通勤コーデの救世主になってくれそうな「裏起毛ブラウス」を【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】で発見！ 重ね着せずとも暖かそうなうえに、上品なデザインが魅力です。

フェミニンなムードが漂うシャーリングブラウス

【GLACIER lusso】「袖プリーツウォームブラウス」\2,980（税込・セール価格）

襟元と袖口のシャーリングが、華やかなアクセントになったブラウス。プリーツが施された袖も、上品な雰囲気を醸し出します。公式サイトによると「起毛素材の裏地付きで、透けにくく寒い時期でも暖か」とのことで、きれい見えも防寒も叶えてくれそうな優れもの。ナロースカートと合わせたフェミニンな着こなしや、ワイドジーンズでカジュアルに落とし込むのも◎

トレンド大本命！ ボウタイ付きのブラウス

【GLACIER lusso】「ボウタイウォームブラウス」\2,980（税込・セール価格）

今シーズンのトレンドであるボウタイ付きのブラウス。一点投入で顔まわりが華やかになり、シンプルコーデでもサマ見えしそう。こちらも裏起毛素材なので、暖かく着られるかも。上品な柄の紺・オフホワイトのほか、無地のブルーグリーン・グレージュもラインナップ。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M