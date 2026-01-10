シン・ユビンとキム・ナヨンを連続で破り8強進出

卓球のWTTチャンピオンズ・ドーハは現地時間9日に女子シングルスの2回戦を行い、世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）が28位のキム・ナヨン（韓国）に3-0（11-6、11-9、11-5）で快勝。ベスト8へ進出した。張本は1回戦でも韓国選手を破っており、韓国のメディアからは「天敵に浮上」という声まで上がっている。

韓国メディア「ニューデイリー」は、男子シングルスで世界ランク19位のチャン・ウジンが18位の戸上隼輔（井村屋グループ）を破ったと伝える記事の中で、張本とキム・ナヨンの試合にも触れ「女子16強の韓日対決では、キム・ナヨンが日本のエース張本美和に0-3で完敗した」と伝えた。

また張本は1回戦で世界ランキング12位、2024年のパリ五輪では団体と混合ダブルスの銅メダルに輝いたシン・ユビン（韓国）にも3-0で勝利していたことから「韓国の天敵に浮上」と紹介している。

キム・ナヨンの張本戦での戦いについては韓国メディア「ニュースピム」も「第2ゲームで接戦を演じて反撃を試みたが、決定力と試合運びの面で差を埋めることができず、ベスト16で大会を終えた」と報じている。

張本は現地10日の準々決勝で、世界ランク4位の陳幸同（中国）と激突する。



（THE ANSWER編集部）