フランスの高級ショコラトリー「Benoit Chocolats（ブノワ・ショコラ）」をご存知でしょうか？

世界的に権威のあるチョコレート専門家の団体「Club des Croqueurs de Chocolat」によって“フランスの名店12店”に選ばれたブランドです。

バレンタインの時期になると、フランスをはじめとした世界中のショコラトリーのチョコレートが楽しめる最高の時期。普段は日本に入ってこないブランドも楽しめるのが、バレンタインの醍醐味。そんな中で何年もチョコレートを食べ続け、チョコレートを愛して止まない編集長が毎年買うのが「Benoit Chocolats（ブノワ・ショコラ）」です。2026年に発売する新作を含め、昨年度自ら本国のお店をを訪れた様子もお届けしていきます。

1975年創業。「ブノワ・ショコラ」の飽くなき挑戦

1975年に創業し、現在はフランスのロワール地方と、パリに店舗を構える「Benoit Chocolats（ブノワ・ショコラ）」。

この写真は、そのロワール地方・アンジェの街にあるお店を訪れたときの写真です。アンジェは、パリから列車で約1時間少しのところにあります。とても穏やかで、日本人が営むブーランジェリーもあり、地元のお客でどのお店もあふれています。

小さなお店ですが、ショーケースにはケーキやエクアドル、ブラジル、ベネズエラ産のカカオを使用した70種類以上のボンボンショコラがズラリ。夏はジェラートも人気です。そして注目すべきは、お店のスペシャリテ『キャラモンド®』です。写真の三角形のスタイリッシュなフォルムに、オレンジ色のカラーリングが大きな特徴。

店内もこのパッケージがズラリ。日本ではバレンタインの時期しか販売されないにもかかわらず、多くの愛好家が存在するほどの人気ぶり。ブノワショコラがスペシャリテ「キャラモンド®」に新作を出すことに。

スペシャリテの「キャラモンド®」。2026年の新作黒ゴマの衝撃

『キャラモンド®』は塩バターでキャラメリゼしたスライスアーモンドをチョコレートでコーティングしたショコラで、中のチョコレートもパッケージ同様に三角形の形が特徴的。複数のフレーバーがあり、日本では例年「ノワール（ビター）」と「レ（ミルク）」、「レ・サレ（ミルク×塩）」の3種が販売されます。そんな中で、2026年はこの定番3種類に加えて黒ゴマが新作に。

実は2025年の夏に訪問した際に、事前に試食もさせていただきました。写真は、ショコラ部門の責任者でシェフ・ショコラティエのアルマン・フォントノーさん。黒ゴマを新作に取り入れたと聞き、とても驚きました。ショコラのコクと黒ゴマの香ばしさ。その絶妙なマリアージュに衝撃が走りました。

ひと口食べると、まずはチョコレートの軽やかでパリッとした感覚が。アーモンドは想像以上にたっぷり使われており、塩バターによるキャラメリゼのおかげでナッツの風味を一層豊かに感じられます。

そしてその美味しさをより一層押し上げているのが、黒ゴマ。写真の断面を見ると、黒ゴマが見えるかと思います。フランスでは「セザム（Sesame）」はポピュラーな食材で、白ごまが多い印象ですが黒ゴマを使ったお菓子は珍しく、特にショコラとの組み合わせは初めてみました。

2025年に大人気だったブルーパッケージの「レ・サレ」は買い！

「キャラモンド® レ・サレ」（110g）

『キャラモンド®』には、フランスで人気の味だけでなく、ブルターニュ地方・ゲランドの塩を使った日本限定フレーバー「レ・サレ」も。今年から変わったというパッケージは、さわやかな青色が目を引きます。

塩が加わることで、アーモンドとチョコレートの風味が引き立ち、それぞれの存在感がアップ。食べた瞬間に絶妙な甘じょっぱさが広がり、すっと口の中で溶けていく。塩味の効いたスイーツは増えているものの、ここまで優雅なバランスのお菓子にはめったに出会えません。

2025年度のバレンタインでは大人気だったこちらもぜひ入手したいところ。

買えるのはバレンタインの時期のみ！催事やオンラインサイトをチェック

日本で『キャラモンド®』を買えるのは、一年の中でもバレンタインの時期のみ。高島屋のチョコレートの祭典「アムール・デュ・ショコラ」の各会場のほか、高島屋のオンラインストアや、ヨーロッパ菓子のセレクトショップ「シャルマン・グルマン」のオンラインショップでも購入できます（会場ごとに取扱商品は異なります）。



「ブノワ・ショコラ キャラモンドⓇ セザム 110g」

「ブノワ・ショコラ キャラモンドⓇ レ・サレ 110g」

「ブノワ・ショコラ キャラモンドⓇ ノワール＆レ 110g」

「ブノワ・ショコラ キャラモンドⓇ プティボックス ノワール＆レ 50g」

<高島屋「アムール・デュ・ショコラ」販売スケジュール・取扱商品>

1月17日

•京都（全種類）

1月21日

・横浜（プティボックス以外全種類）

・泉北（セザム、レ・サレ2種類）

・米子（セザム、レ・サレ2種類）

1月22日

・日本橋（全種類）

・新宿（プティボックス以外全種類）

・大阪（プティボックス以外全種類）

・岡山（プティボックス以外全種類）

1月28日

・柏（全種類）

・高崎（プティボックス以外全種類）

1月29日

•玉川（全種類）

※オンライン販売は以下の2サイトで実施

•高島屋オンラインストア

•シャルマン・グルマン オンラインショップ

年に一度のバレンタイン、大切な人への贈り物や自分へのご褒美として、特別なチョコレートを試してみては？

About Shop

Benoit Chocolats（ブノワ・ショコラ）

Instagram：@benoitchocolats



※日本での販売元

CHARMANT GOURMAND（シャルマン・グルマン）

Instagram：@charmant_gourmand