なぜか１番人気が勝てないー。近年のフェアリーＳ（１月１１日、中山・芝１６００メートル）は１番人気にとって受難のレースとなっている。過去１０年で１番人気の勝利はなし。馬券圏内も１７年アエロリットと２２年スターズオンアースの２着２回のみ。最後に勝ったのは、首差で制した２０１４年のオメガハートロックまでさかのぼる。

今年は前日発売の単勝オッズで３・６倍の１番人気に支持されているのが、キャリア１戦のギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）。昨年９月の中山新馬戦はスタートこそひと息だったが、４角９番手から大外一気で差し切る強い内容だった。手塚貴久調教師は「気持ちの強い子で能力はありそう。このメンバーでも同じような競馬ができたら大したもの。中山は向いていそう」と期待を寄せているが、苦難が続く１番人気のジンクスを破ることが出来るだろうか。

前日オッズで２番人気（４・４倍）に推されたのは、２戦目で勝ち上がったピエドゥラパン（牝３歳、美浦・千葉直人厩舎、父エピファネイア）。出走馬で唯一の２勝馬サンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）が７・１倍の３番人気で、以上の３頭が単勝で１０倍を切るオッズとなっている。

過去の勝ち馬を見れば、アエロリット、テンハッピーローズ、スターズオンアースとのちにＧ１馬に上り詰める馬もいるが、やはり精神的に安定しない３歳の時期を考えると、人気通りにはなかなかいかないのが最近の傾向だ。過去１０年では２番人気が２勝、３番人気が４勝、５番人気が２勝、２桁人気が２勝を挙げている。

過去１０年の１番人気の成績は以下の通り。

１６年リセエンヌ＝７着

１７年アエロリット＝２着

１８年テトラドラクマ＝６着

１９年アクアミラビリス＝５着

２０年アヌラーダプラ＝６着

２１年テンハッピーローズ＝４着

２２年スターズオンアース＝２着

２３年ヒップホップソウル＝１１着

２４年スティールブルー＝４着

２５年レイユール＝９着